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«Мінцифра» долучилася до ініціативи GovStack з обміну досвідом у сфері цифрової трансформації урядів

6 декабря 2022 г., 16:25

«Мінцифра» доличилася до ініціативи GovStack з обміну досвідом у сфері цифрової трансформації урядів

В ході конференції з цифрової політики у Берліні делегація «Міністерства цифрової трансформації України» підписала декларацію про наміри в рамках ініціативи GovStack з Німеччиною, Естонією та ООН.

Ініціатива GovStack направлена на створення спільної структури та технічної практики для розробки міжнародних цифрових компонентів, які можна використовувати для цифрової трансформації урядів країн світу.

Участь в ініціативі означає визнання нашої країни, як рівноправного учасника міжнародної цифрової спільноти, та надає можливість Україні ділитися з іншими країнами світу власними розробками.

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