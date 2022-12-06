«Мінцифра» долучилася до ініціативи GovStack з обміну досвідом у сфері цифрової трансформації урядів

6 декабря 2022 г., 16:25

В ході конференції з цифрової політики у Берліні делегація «Міністерства цифрової трансформації України» підписала декларацію про наміри в рамках ініціативи GovStack з Німеччиною, Естонією та ООН.

Ініціатива GovStack направлена на створення спільної структури та технічної практики для розробки міжнародних цифрових компонентів, які можна використовувати для цифрової трансформації урядів країн світу.

Участь в ініціативі означає визнання нашої країни, як рівноправного учасника міжнародної цифрової спільноти, та надає можливість Україні ділитися з іншими країнами світу власними розробками.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт