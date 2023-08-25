 MilTech на iForum 2023

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Потік доповідей, присвячених військовій сфері, вперше з'явився на нинішній конференції та привернув великий інтерес учасників, що й не дивно, тому що він залучив дуже цікавих експертів та представників уряду. Достатньо відзначити віцепрем'єр-міністра та керівника Мінцифри Михайла Федорова, виступ якого був присвячений програмі оснащення ЗСУ дронами.

Відкриваючи iForum 2023, Олександр Ольшанський зазначив, що найпомітнішою сучасною тенденцією на ІТ-ринку стала технологія штучного інтелекту Про те, наскільки перспективним є цей напрямок, можна судити за заявою Михайла Федорова, зробленою ним на початку своєї презентації: «Дронів буде недостатньо доти, доки Україна як мінімум 10 років не утримуватиме своїх міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік». За його визнанням, наразі Мінцифра перенесла свій фокус із проєкту «Дія» на військову тематику. Півроку тому стартувала комплексна програма виробництва БПЛА. Показово, що на грудень 2022 року налічувалося 78 українських компаній, які постачали такі рішення. За цей період коштом фонду United24 було закуплено 4106 комплексів на суму 4,4 млрд грн, тоді як обсяг їх виробництва в країні засекречений. Але про його високу динаміку можна судити за зробленим Михайлом Федоровим прогнозом, що до кінця 2023 року він збільшиться у 100-110 разів. Але й цього поки що недостатньо.

Михайло Федорів: «Дронів буде недостатньо доти, доки Україна як мінімум 10 років не утримуватиме своїх міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік» Проєкт також включає програму навчання пілотів, до якої залучено 26 навчальних закладів. На першому етапі курси пройшло близько 10 тис. осіб, а на другий етап заплановано підготовку ще 10 тис. У результаті у складі Збройних Сил України було сформовано 17 ударних рот БПЛА.

Ще один показовий приклад стрімкого нарощування виробництва дронів у нашій країні. Якщо рік тому лише 7 компаній мали право продавати державі дрони, то зараз 40 БПЛА українського виробництва отримали допуск до експлуатації у рамках проєкту «Армія дронів». Очікується, що до кінця поточного року їхня кількість збільшиться до 60-70. А загальна їх кількість оцінюється у 200, тому що в цьому сегменті майже щотижня з'являється новий гравець.

Трьома головними фокусами Мінцифри, за словами Михайла Федорова, є збільшення числа БПЛА, станцій Starlink та систем ситуаційної обізнаності. За його даними, зараз в Україні налічується близько 40 тис. станцій Starlink, які дозволяють підвищувати оперативність управління на полі бою. Про ефективність таких рішень говорить статистика зі знищення ворожої техніки: лише за місяць з 26.06 до 7.08 було виведено з ладу, наприклад, 194 танки, 36 САУ, 60 радіоелектронних станцій та 8 РСЗВ. І це лише ті результати, що були підтверджені відеозаписами. Тому, на думку промовця, БПЛА сьогодні на рівних конкурують з артилерією завдяки своїй найкращій точності. Підсумовуючи свій виступ, Михайло Федоров закликав сконцентрувати всі зусилля української ІТ-спільноти для всілякого сприяння Збройним Силам.

Примітно, що вже в наступному виступі широкого відомого «Мадяра» було намічено конкретні напрямки вдосконалення БПЛА для їхньої більш ефективної роботи на полі бою. Так, на думку експерта, варто вдосконалити роботу дронів-камікадзе на фінальній стадії їх атаки. Щоб вона успішно завершувалася в автономному режимі після захоплення цілі, попри придушення радіоканалу управління засобами РЕБ. А в умовах контрнаступу на передній план виходить потреба у засобах розпізнавання та знищення мін, оскільки зараз близько третини втрат особового складу ЗСУ припадає саме на цей тип враження.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби Сергій Безкрестнов (Флеш) закликав до більш активного розвитку цього напряму, який дозволяє боротися з БПЛА противника. За його словами, наразі оснащеність ЗСУ цими рішеннями становить близько 20% від необхідного рівня. На що Михайло Федоров запевнив, що наступними проєктами Мінцифри стануть “Армія РЕБ” та “Армія роботів”.

Команда, яка підготувала iForum 2023 Запорукою успіху на полі бою є сильна виробнича база країни. У присвяченій цій темі дискусії, в якій взяли участь Євген Уткін, який представляв UARPA, та Олександр Камишін, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, дійшли висновку про необхідність налагодження більш тісної взаємодії державних органів управління з приватним бізнесом. Євген Уткін навів приклад, коли узгодження питання про виділення танка для проєкту з розробки на його основі автономної системи розмінування тривало близько року. Допомогти у підвищенні ефективності співробітництва бізнесу та держави має ухвалення Закону про приватно-державну взаємодію. Відповідний документ уже перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради.

Гібридний ударно-розвідувальний дрон Jupiter Hunter-2 має можливість протидії засобам радіоелектронної боротьби Конференція iForum 2023 супроводжувалася невеликою експозицією різноманітних рішень, у якій, мабуть, найпомітнішими стали рішення, спрямовані на використання на полі бою. Це і дрони, і електротранспорт для евакуації поранених та різноманітні роботи. Коротко зупинимося на кількох експонатах. Так Defender.Army показала гібридний ударно-розвідувальний дрон Jupiter Hunter-2. Серед його переваг – можливість протидії засобам радіоелектронної боротьби. Цей досить габаритний апарат з розмахом крил 4,5 м та максимальною злітною масою 60 кг (при 20 кг корисного навантаження), дозволяє розвивати швидкість до 120 км/год. Його функціональність включає скидання 4 зарядів за наявності вбудованого балістичного калькулятора. Радіус дії становить 200 км, а дистанція управління – 30 км, причому при використанні Starlink вона не обмежена.

В ударній конфігурації дрона Ukropter корисне навантаження може бути до 2 кг, а в розвідувальній установлюється камера з 30-кратним зумом Ще один стійкий до впливу РЕБ ударно-розвідувальний дрон продемонстрували на стенді Ukropter. Секретом такої протидії є використання власної навігаційної системи без залучення GPS. Залежно від навантаження його час польоту становить 40-60 хвилин. В ударній конфігурації його корисне навантаження може бути до 2 кг, а в розвідувальній установлюється камера з 30-кратним зумом.

Антидронова рушниця Antidron KVS G-6+ від Kvertus забезпечує ефективну відстань придушення каналів управління БПЛА до 3,5 км Свою антидронову рушницю Antidron KVS G-6+ продемонструвала компанія Kvertus Technology. Це портативне рішення має кут охоплення діаграми спрямованості антен 30°, дозволяючи працювати в автономному режимі до 30 хвилин. При сумарній вихідній потужності 90 Вт та підтримці шести частотних діапазонів його ефективна відстань придушення каналів управління БПЛА досягає 3,5 км.

А на стенді Versi Bionics було представлено розроблений компанією роботизований біонічний протез. При модульній конструкції пальців це рішення підтримує реакцію на вібрації та температуру.

Роботизований модуль Скорпіон оснащено системою автономного водіння на платформі NVIDIA Jetson Український проєкт Temerland демонстрував розробку безпілотних роботизованих комплексів. Увагу відвідувачів привертав роботизований модуль Скорпіон – засіб вогневої підтримки рівня роти. Примітно, що в цій платформі встановлено два бортові комп'ютери системи автономного водіння на платформі NVIDIA Jetson для стеження за дорогою та обробки об'єктів та перешкод з усіх боків за допомогою нейронної мережі.

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