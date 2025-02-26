Міфи навколо серверних технологій та реальність

26 февраля 2025 г., 18:28

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Серверний ринок, за всієї його уявної раціональності, схильний до спрощених міркувань та плекання міфів. Це викликано різноманіттям завдань користувачів, внаслідок чого виникає безліч варіантів рішень і ускладнюється вибір. Пошук спільної мови між розробниками, розповсюджувачами та покупцями неминуче призводить до спрощень і народжує міфологію. Де правда, де вигадки?

«Сила бренду»

Провідні виробники десятиліттями вкладаються у бренди. Це потребує величезних зусиль – хоча б тому, що покоління процесорів, навколо яких усе обертається, змінюються раз на рік-два. Супутні технології розвиваються також швидко. Виробнича база всіх серверів світу обслуговується невеликим колом ODM, продукти яких не дуже відрізняються один від одного. Розрізняються CPU, GPU, SSD – які для серверів виробляють одні й ті самі постачальники. Оригінальним залізом виділитися важко. Залишається приваблювати асортиментом, доступністю, цінами, якісним сервісом…. та пропагандою "сили бренду". Ось тільки коли доходить до справи, ця сила виявляється марною: якщо дикуни колють мікроскопом горіхи, магія бренду тане.

Багатоядерні CPU

Добре для програмного забезпечення з розпаралелюванням, добре для віртуалізації, байдуже для однопотокових завдань. Багатоядерність збільшує ціну процесорів, знижує частотні характеристики (фізику не проведеш), збільшує ліцензійні витрати. Платити за те, чим не можеш скористатися - верх легковажності.

Високочастотні процесори Добре для всіх програм, особливо для однопотокових. Гонишся за продуктивністю – вивчай природу навантажень. Чим більше про них відомо, тим точніше буде вибір базової платформи та більша економія. Зокрема, на програмному забезпеченні.

«HDD надійніші за SSD»

Застарілий міф, який роками спростовується порівнянням технічних параметрів і статистикою відмов. В SSD немає рухомих складових, вони споживають менше, мають більший час напрацювання на відмову, меншу частоту помилок читання. А стереотип живий.

NVMe

Це найкращі серед твердотільних накопичувачів за всіма показниками: затримки, запасу продуктивності у довільному та послідовному доступі. Ключове слово тут запас. Якщо переваги SSD над HDD відчутні фізично, то відрізнити поведінку NVMe SSD від SATA/SAS SSD можна лише за відповідних навантажень. Більшість не відчує. Проте NVMe найдешевші зі всіх типів SSD і навіть цього достатньо для переводу серверів на NVMe, де це можливо.

Стереотипів та упереджень багато, але серверна реальність така, що продуктивність залежить від доцільного використання технологій, більше не від чого.

Притомний консультант кращий за будь-яку «силу бренда».

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