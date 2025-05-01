Microsoft заробила за квартал 70,1 млрд дол., хмарний бізнес вже приносить 42,4 млрд дол.

1 мая 2025 г., 9:35

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У третьому кварталі 2025 фінансового року Microsoft продемонструвала стійке зростання, скориставшись високим попитом на хмарні сервіси та рішення на базі штучного інтелекту.

Компанія повідомила про виручку у 70,1 млрд дол., що на 13% більше, ніж у той самий період минулого року.

Чистий прибуток зріс на 18% - до 25,8 млрд дол., а операційний прибуток досяг 27,6 млрд дол., що на 23% більше у річному порівнянні.

Ключовим джерелом зростання стала хмарна платформа Azure, виторг якої збільшився на 33%.

Загальна виручка від Intelligent Cloud досягла 26,8 млрд дол., що означає приріст на 21%.

Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральний директор Microsoft, підкреслив: «Хмара та АІ є ключовими факторами для розширення можливостей бізнесу, зниження витрат та прискорення зростання. Ми інвестуємо в інновації на всіх рівнях — від інфраструктури до додатків — щоб забезпечити успіх наших клієнтів».

Сегмент Productivity and Business Processes, який охоплює Microsoft 365, LinkedIn та Dynamics 365, приніс компанії 29,9 млрд дол., що на 10% більше, ніж торік. Microsoft 365 для бізнес-користувачів додав 11%, а версія для споживачів — 10%. Доходи LinkedIn зросли на 7%, а Dynamics 365 — на 16%.

Підрозділ More Personal Computing, що включає Windows, Xbox і рекламу, зафіксував виручку на рівні 13,4 млрд дол., що на 6% вище, ніж торік. Прибутки від Windows OEM зросли на 11%, контент і сервіси Xbox — на 8%, а реклама в пошуку та новинах — на 21%.

Окремо Microsoft підкреслила сильні результати свого хмарного напряму: виручка від комерційних хмарних сервісів (Commercial Cloud) сягнула 42,4 млрд дол., що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. До цієї категорії входять ключові продукти компанії — Azure, Microsoft 365 Commercial, Dynamics 365, а також інші корпоративні сервіси, зокрема платформи для управління ідентичностями (Entra), інструменти захисту інформації та відповідності (Purview), системи безпеки на базі Microsoft Defender, сервіси автоматизації Power Platform та рішення для роботи з великими даними, як-от Microsoft Fabric. Усі ці продукти інтегруються між собою через хмарну інфраструктуру Microsoft і активно просуваються як комплексна платформа для трансформації бізнесу, що й забезпечує стійке зростання цього напряму.

Окремо Microsoft оголосила про намір інвестувати 80 млрд дол. у розвиток інфраструктури для обробки навантажень, пов'язаних з ШІ, протягом поточного фінансового року. Більша частина цієї суми буде спрямована на об’єкти у США. Ці сильні результати спричинили зростання акцій Microsoft більш ніж на 6% у позаринкових торгах, що свідчить про довіру інвесторів до довгострокової стратегії компанії.

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