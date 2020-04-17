Microsoft совместно с Esri запустит «Планетарный компьютер»

17 апреля 2020 г., 16:12

0

Tweet

Компания Microsoft в преддверии Дня Земли объявила о продолжении своей глобальной экологической инициативы в рамках стратегии устойчивого развития. Компания рассказала о том, как при помощи технологий будет поддерживать усилия по сохранению биоразнообразия и природных экосистем в рамках программы AI for Earth.



Ключевым стал анонс «Планетарного компьютера» – новой открытой вычислительной платформы, которая предоставит ученым, специалистам по охране природы, организациям и государствам возможность быстрого доступа к данным о состоянии Земли.



Как сообщается, «Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа огромного объема данных из различных источников. На основе этой информации можно будет следить за изменениями в экосистеме и принимать более рациональные решения об использовании природных ресурсов. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затоплений и многое другое. Просмотреть, обновить или дополнить эту информацию сможет любой человек на планете. Партнером Microsoft в создании «Планетарного компьютера» станет Esri – лидер рынка геоинформационных систем.



Основными принципами программы станут ииспользование данных и технологий. Аналитика данных позволит лучше понять проблему, чтобы иметь возможность решить ее. Для этого Microsoft аккумулирует данные об окружающей среде со всего мира и проанализирует их, используя вычислительные мощности и машинное обучение в «Планетарном компьютере».



Microsoft будет использовать «Планетарный компьютер» для создания и внедрения технологий, которые помогут партнерам и клиентам компании принимать бизнес-решения с учетом того, как их действия могут отразиться на окружающей среде.



Компания также будет поддерживать инициативы, цель которых – оценить реальную экологическую ситуацию и защитить экосистему на национальном и глобальном уровнях.



Особо подчеркивается, что Microsoft берет на себя ответственность за свое влияние на экологию, поэтому намерена к 2025 году защищать больше земель, чем сама занимает. Эта цель будет достигаться посредством создания национальных парков и заповедников, предоставления земель для общественного пользования в природоохранных целях и др.



Анонсы, о которых было объявлено, стали продолжением глобальной экологической инициативы Microsoft. В рамках нее ранее компания объявила, что полностью перейдет на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и инвестирует $1 млрд в развитие климатических инноваций.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации