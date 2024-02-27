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Sergey Petrenko

Microsoft зацікавився французьким Mistral AI, Єврокомісія вже напружилася

27 февраля 2024 г., 17:25

Французький стартап Mistral AI, створений у квітні 2023 року колишніми співробітниками Meta Platforms та Google DeepMind, активно розвивається. Компанія випустила модель Mistral Large, яка доступна через API, та бета-версію чат-бота Le Chat. Останній обійдеться дешевше, ніж GPT-4 і має контекст 32 тисячі токенів.

Microsoft зацікавився французьким Mistral AI, Єврокомісія вже напружилася

Однак важливіша новина – це оголошене багаторічне партнерство Mistral з Microsoft, у рамках якого остання придбає міноритарну долю в Mistral, а французи для початку стають другим після OpenAI провайдером AI-моделей на Azure. Саме тому свіжий реліз Mistral Large поки що доступний тільки там.

Очевидно, Microsoft хоче розкласти яйця по кількох кошиках, це зрозуміло.

Стала відома також запланована сума інвестицій Microsoft у Mistral – вона становитиме 15 млн євро.

Тим часом Єврокомісія, поставивши собі шляхетну мету розлякати підприємців, вже розпочала аналіз угоди й може відкрити формальне розслідування щодо антиконкурентної поведінки.

Microsoft зацікавився французьким Mistral AI

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