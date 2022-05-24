Microsoft вже виділила 242 млн дол. на підтримку України та допоможе з відбудовою цифрової індустрії

24 мая 2022 г., 14:25

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Україна продовжує плідну співпрацю з Microsoft та вдячна за підтримку, отриману від компанії під час війни з росією. Команда Microsoft розглядає нові можливості стати «куратором» цифрової індустрії в часи відбудови України. Про це заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України під час зустрічі з президентом компанії Бредом Смітом.

Microsoft надав безоплатні хмарні сервіси до кінця року. Компанія виділила понад 242 млн дол. на підтримку України, зокрема 90 млн дол. на гуманітарну допомогу. Також Microsoft стала однією з перших компаній, яка вже на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії.

В умовах війни команда Microsoft сприяє документуванню воєнних злочинів рф в Україні. Зокрема, Microsoft співпрацює з ООН щодо обміну інформацією про збитки від війни в Україні.

Сторони також обговорили питання, пов'язані з використанням ХВох в Україні, та домовилися працювати над їх розв'язанням.

Окремо свою повагу Михайло Федоров засвідчив українському офісу Microsoft, який спільно з «Мінцифри» працювали над створенням хмарної інфраструктури в Україні. Це дозволило запровадити сучасні рішення для автоматизації робочих місць держслужбовців та сервісів «Дії».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист