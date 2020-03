Microsoft Surface Pro 7 в тестах на производительность

17 марта 2020 г., 15:15

После тестирования нового Microsoft Surface Pro 7 на время автономной работы от аккумулятора в прошлом видео – пришло время протестировать общую прозводительность Surface Pro 7 в различных синтетических тестах и сравнить его производительность как с предыдущей серией Surface Pro 6, так и с другими устройствами, например, с миниультрабуком GPD P2 Max на Intel Core m3 8го поколения. Постарался не только протестировать Surface Pro 7 на уже традиционных тестах, но и добавить несколько новых тестов, позволяющих правильно оценить ту же производительность в играх. Один из таких «правильных» тестов для игр является официальный тест игры Final Fantasy XV Benchmark – так вот, не смотря на более продвинутый, чем у Surface Pro 6, процессор и графику в нем, Surface Pro 7 все равно «не догоняет» даже до минимальных требований производительности FF XV в минимальных настройках при 720p, так что играть в игры на этом планшете – ну только казуальные и старенькие, 10летней давности...

В любом случае – я Surface Pro 7 еще погоняю в разных играх, начиная, конечно же, с World of Tanks (одна из немногих игр, в которую я играю более-менее постоянно, правда – на Xbox One X) и еще чего у меня там есть в библиотеке Steam, но, судя по тому, что тот же CS уже давно никто не просит – там большого выбора игр для «явной демонстрации» у меня уже нет – у народа поменялись и раздробились интересы... Что же до общих результатов производительности, хочу сказать, что в целом – производительность Surface Pro 7 c новым 10м поколением Intel-овских процессоров вполне предсказуема и соответствует и просто сравнению производительности самих CPU – никаких существенных корреляций не замечено – процессор в среднем обгоняет на 20%-30%, графика Intel Iris Plus G4 обгоняет Intel HD Graphics 630 на 70%-100% – т.е. в 2 раза, что соответствует и двухкратному увеличению числа исполняющих модулей в самой графике – с 24 до 48.

Единственной неожиданностью стали результаты тестирования скорости работы хранилища Surface Pro 7, особенно, в сравнении с показателями Surface Pro X (который, кстати, я ругал за плохую производительность диска). Так вот, на «линейных тестах» с большим блоком данных в CrystalDiskMark 7 Surface Pro 7 уступает на 20-30% в скорости Surface Pro X, зато на тех тестах диска, которые действительно являются важными для скорости работы ОС – случайные операции с блоками 4К в очереди и поодиночке – на Surface Pro 7 выполняются в 2-3 раза быстрее, чем на Pro X. Как я уже говорил, достаточно низкая производительность диска на обоих Surface Pro 7/X связана с работой шифрования BitLocker, а, поскольку Windows 10 работает на Pro X на процессоре ARM в режиме эмуляции – то скорость выполнения большого количества мелких запросов к диску существенно страдает – не успевает работать BitLocker в режиме эмуляции. Поэтому, похоже, в Pro X «воткнули» накопитель побыстрее – чтобы хоть как-то компенсировать потери на эмуляции.

И да, конфигурация «железа» этой модели Surface Pro 7 следующая:

CPU: 1.1GHz Intel Core i5-1035G4 (quad-core, 6MB cache, up to 3.7GHz boost)

Graphics: Intel Iris Plus Graphics

RAM: 8GB DDR4x

Screen: 12.3-inch, 2,736 x 1,824 PixelSense display (Contrast ratio: 1,500:1, 100% sRGB color, 10-point multi-touch, 3:2 aspect ratio)

Storage: 128GB SSD.

