Microsoft представила Microsoft Copilot для фінансових підрозділів

Microsoft заявила про те, що додає нового помічника на базі генеративного штучного інтелекту, щоб допомогти фінансовим відділам у виконанні їхньої повсякденної роботи.



Microsoft Copilot for Finance вже доступний для публічного попереднього перегляду, він доповнить такі інструменти як Copilot for Sales та Copilot for Service, які вже стали загальнодоступними.



«Copilot for Finance працює поруч із вами, вбудований у програми Microsoft 365, якими ви користуєтеся щодня - Excel, Outlook, Teams та інші, - щоб зробити фінансові процеси, такі як збір платежів і прогнозний аналіз, більш плавними та автоматизованими», - зазначає Емілі Хе (Emily He), віце-президент з маркетингу бізнес-додатків у Microsoft.



Copilot for Finance зосереджується на повсякденній роботі, в якій задіяні фінансові команди, - підкреслили у компанії, - спираючись на важливий контекст корпоративних даних і контекст, такий як фінансові джерела. Сюди входять традиційні системи планування ресурсів підприємства, такі як Microsoft 365, SAP і Microsoft Graph.



Як зазначається, фінансові команди щодня приймають стратегічні рішення, які постійно впливають на ресурси компанії, і їм постійно потрібно проводити дослідження на основі величезної кількості документів. Згідно зі звітом Американського центру продуктивності та якості за 2020 рік, 62% працівників витрачають свій час на обробку транзакцій і перевірку документів.



Copilot for Finance, добре розуміє, що потрібно фінансовим фахівцям для виконання їх завдань, покращуючи робочі процеси та скорочуючи час, який витрачається на повторювані дії.



Наприклад, аналітики можуть проводити дисперсійний аналіз в Excel, використовуючи підказки природною мовою для аналізу аномалій або ризиків. Це може допомогти пояснити керівництву компанії, як фінансові моделі досягають, перевищують або не досягають запланованих результатів.



Copilot for Finance може перетворювати необроблені дані в Excel на повноцінні презентації, включаючи візуалізації та звіти з текстом і графіками, які потребують лише незначного редагування. Помічник також може об’єднувати дані з Outlook, Teams і Excel, щоб надати зведену інформацію.



«Завдяки можливості отримувати інформацію з існуючих джерел та оновлювати дії в них, Copilot for Finance дає користувачам змогу залишатися в потоці роботи та виконувати завдання більш ефективно», - наголошує Хе.

