Microsoft поклала на полицю функцію «змішаної реальності» в Windows

22 декабря 2023 г., 9:35

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Як пише Reuters, компанія Microsoft припинила розробку функції «змішаної реальності» для Windows, за допомогою якої деякі апаратні пристрої та програмне забезпечення могли використовувати технології доповненої та віртуальної реальності.



Компанія запустила цю функцію в оновленні Windows 10 у 2017 році, а додаток порталу змішаної реальності дозволяв користувачам отримувати доступ до технології на своїх персональних комп’ютерах за допомогою сумісних VR-гарнітур.



Microsoft використовує термін «змішана реальність» для опису програмного забезпечення, яке поєднує в собі доповнену і віртуальну реальність.



Доповнена реальність накладає текст, звуки, графіку і відео на реальні зображення, які користувачі бачать перед собою, тоді як віртуальна реальність занурює користувачів у штучний світ, створюючи комп’ютерний досвід.



«Змішана реальність Windows застаріла і буде видалена в наступному випуску Windows», - заявили в Microsoft.



Минулого року видання Business Insider повідомило, що компанія відмовилася від планів щодо HoloLens 3, що може означати кінець лінійки гарнітур доповненої реальності в такому вигляді.

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