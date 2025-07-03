Microsoft планує скоротити близько 4% персоналу на тлі значних інвестицій у АІ

3 июля 2025 г., 13:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Microsoft планує звільнити майже 4% персоналу. Це є черговою хвилею скорочень, оскільки технологічний гігант прагне контролювати витрати на тлі значних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

Компанія, яка станом на червень 2024 року налічувала близько 228 000 співробітників по всьому світу, раніше вже оголошувала про скорочення у травні, що торкнулося приблизно 6000 працівників. Минулого місяця Bloomberg News повідомляв, що Microsoft планувала скоротити тисячі робочих місць, особливо у відділах продажів.

Microsoft заявила у середу, що планує зменшити кількість організаційних рівнів, скоротити кількість менеджерів та оптимізувати свої продукти, процедури та ролі. The Seattle Times першою повідомила про ці звільнення раніше у середу. Окремо Bloomberg News інформує, що підрозділ King компанії, розташований у Барселоні, який розробляє відеогру Candy Crush, скорочує 10% свого персоналу, або близько 200 робочих місць.

Microsoft підтвердила Reuters, що у її ігровому підрозділі також плануються звільненя, але не надала додаткових деталей.

Величезні технологічні компанії, які також активно інвестують у штучний інтелект, також оголосили про скорочення персоналу. Meta , материнська компанія Facebook, раніше цього року заявила, що скоротить близько 5% своїх "найменш ефективних співробітників". Google (Alphabet) також звільнила сотні працівників за останній рік. Amazon скорочувала робочі місця у різних бізнес-напрямках, наприклад, останнім часом у своєму книжковому підрозділі. Раніше компанія вже звільняла співробітників у своєму департаменті пристроїв та послуг, а також працівників відділу комунікацій.

Економічна невизначеність та зростання витрат спровокували скорочення робочих місць у різних секторах корпоративної Америки, оскільки компанії поспішають оптимізувати операції та хеджувати ризики подальшого тиску на витрати.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD