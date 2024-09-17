Microsoft обіцяє «неймовірний приріст продуктивності» для сучасних додатків Windows 11

17 сентября 2024 г., 11:45

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Як повідомляє Windows Latest, за твердженням Microsoft, додатки на базі Windows App SDK тепер можуть працювати значно швидше у Windows 11.

Ранні тести показали поліпшення часу завантаження до 50% і зменшення розміру пакета додатка у 8 разів. Однак варто зазначити, що результати можуть відрізнятися, і не буде помічено різниці, доки Microsoft або інші розробники не оновлять свої додатки.



Нагадаємо, Windows App SDK - це набір інструментів, який усуває розрив в API між Win32 і UWP-додатками. Він дає змогу розробникам використовувати бажаний ними фреймворк, наприклад Win32, для створення Windows-додатків із доступом до сучасних API. Однак додатки на базі Windows App SDK можуть повільно запускатися.



Зазначається, що майже кожен додаток, створений за допомогою WinAppSDK, або повільно запускається, або має загальмовану анімацію, особливо під час взаємодії з кнопками або іншими елементами. Microsoft також підтвердила, що її новий застосунок Photos запускається надто повільно, і як розв'язання проблеми пропонується автоматичний запуск застосунку у фоновому режимі. Інші додатки, як-от «Phone Link», що пов'язує Android-телефон або iPhone з Windows 11, також відкриваються довше, ніж зазвичай, під час запуску вперше після перезавантаження.



Повільний час запуску - не єдина проблема. Як зазначають деякі користувачі, додатки WinAppSDK також можуть працювати повільніше. Оскільки ці сучасні додатки значною мірою спираються на Microsoft Edge WebView, вони використовують більше оперативної пам'яті, ніж класичні або традиційні додатки Windows. При цьому Microsoft знає про це і пропонує рішення.



За словами компанії, Windows App SDK тепер підтримує «Native AOT», що означає нативну компіляцію Ahead-Of-Time (AOT). Це те, що можуть реалізувати лише розробники під час компіляції своїх додатків. Оновлені додатки мають швидший час запуску, а також споживають менше пам'яті.



Важливо також зазначити, що Microsoft більше не включає в Windows App SDK жорстко закодований Edge WebView2 SDK, що зменшує розмір додатків. Замість цього вона використовує NuGet для доступу до Edge WebView2 SDK, коли це необхідно.



Ці зміни не роблять додатки швидшими на Windows 11 безпосередньо, але коли Microosft та інші розробники почнуть використовувати WinAppSDK 1.6 з рідним AOT, буде помічено вищу продуктивність, включно зі зниженням споживання пам'яті.

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