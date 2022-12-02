2 декабря 2022 г., 16:25

Федеральна торгова комісія США, швидше за все, за допомогою антимонопольного позову заблокує угоду щодо купівлі Microsoft компанії Activision. Нагадаю, угода оцінюється в 69 млрд дол. і вже кілька місяців відбувається узгодження у регуляторів кількох країн, включаючи США.

Такий позов став би найбільшим кроком FTC після того, як її очолила Ліна Хан, відома своєю активною позицією проти технологічних компаній. Джерела Politico запевняють, що процедуру практично вже пройдено, глави компаній дали свідчення, але рішення про подання позову ще не проголосовано всіма членами комісії.

І це при тому, яку репутацію напрацьовувала Microsoft усі ці десятиліття після розгляду кінця 90-х.

Проти операції виступала Sony, яка, хоч і є лідером, вважає, що її можливості конкурувати будуть серйозно обмежені, якщо в майбутньому Microsoft захоче зробити ігри Activision доступними ексклюзивно на платформі xBox.

Microsoft не дозволять купити Activision

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP