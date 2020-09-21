Microsoft купит издателя Doom и Fallout за 7,5 млрд долл.

21 сентября 2020 г., 17:24

+11

голос Tweet

Компания Microsoft заявила в понедельник, что намерена приобрести ZeniMax Media за 7,5 млрд долл. наличными. Таким образом она намерена усилить свой ассортимент видеоигр для Xbox за счет студии, стоящей за такими играми, как Fallout и Doom reboot.



ZeniMax является материнской структурой для Bethesda Softworks, разработавшей такие хиты, как The Elder Scrolls, Wolfenstein и Dishonored.

Компания была создана в 1999 году основателем Bethesda Softworks Кристофером Уивером (Christopher Weaver) и Робертом Альтманом (Robert A. Altman). В июле 2004 г. ZeniMax приобрела права на франчайз Fallout у компании Interplay Entertainment. А 24 июня 2009 г. была анонсирована покупка крупнейшего и старейшего разработчика игр id Software. В августе 2010 г. компанией также была куплена Arkane Studios.



Объявленная сегодня сделка состоялась почти через неделю после того, как Microsoft не удалось купить активы ByteDance, которые связаны с работой соцсети TikTok в США.



Microsoft заявила, что планирует включить будущие игры Bethesda в свою ежемесячную подписку на Xbox Game Pass, когда они будут запущены на Xbox или ПК. Как сообщается, у сервиса сейчас более 15 миллионов подписчиков.



По заявлению Microsoft, структура и руководство Bethesda сохранятся.



Игровая индустрия переживает сейчас бум из-за спроса со стороны пользователей, которые больше проводят дома из-за пандемии COVID-19, поэтому многие процессы в сегменте активизировались.



Microsoft заявила, что сделка с ZeniMax будет закрыта во второй половине 2021 финансового года и окажет минимальное влияние на скорректированную операционную прибыль в 2021 и 2022 финансовых годах.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11

голос Tweet