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Microsoft блокировала одну из величайших атак DDoS в истории

13 октября 2021 г., 16:17
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Microsoft блокировала одну из величайших атак DDoS в истории

В августе этого года облачный сервис Azure отразил атаку распределённого отказа в обслуживании (DDoS), пиковый трафик которой – 2,4 терабит в секунду – делает её второй по величине из атак этого типа, зарегистрированных до сих пор, и крупнейшей, которой подвергалась компания Microsoft.

Старший менеджер программы Azure Networking, Амир Дахан (Amir Dahan), сообщил, что в данной атаке было задействовано примерно 70 тысяч ботов, расположенных в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Малайзии, Вьетнаме, на Тайвани, в Японии и Китае, а также в США. Говоря о цели атаки, Дахан ограничился лишь замечанием, что это был один из клиентов Azure в Европе.

По официальной информации, рекордное нападение на Microsoft проходило тремя короткими волнами на протяжении 10 минут: пик первой был 2,4 Тб/с, второй – 0,55 Тб/с, третьей – 1,7 Тб/с. Microsoft удалось блокировать инцидент без отключения Azure.

Пальму первенства по масштабу DDoS-атак продолжает удерживать Google, на которую в сентябре 2017 г. обрушилось 2,54 Тб/с вредоносного трафика. В феврале прошлого года об атаке с 2,3 Тб/с сообщила Amazon.

Самая крупная DDoS-атакой, поразившая Azure до августовского инцидента, имела скорость 1 Тб/с, она произошла в III квартале 2020 г., с тех пор максимальный DDoS-трафик, адресовавшийся Azure, не превышал 625 Мб/с.

Всего через пару дней после того, как Microsoft справилась с этим происшествием, ботнет Meris установил ещё одно высшее достижение для DDoS – рекорд объёмной атаки.

Согласно Qrator Labs, операторы Meris в начале сентября запустили атаку с 21,8 млн запросов в секунду. По неофициальным сведениям, атака была нацелена на электронный портал российского банка, размещённый на серверах Yandex Cloud.

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