Microsoft анонсувала власні чипи на базі Arm для завдань АІ

16 ноября 2023 г., 9:25

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Microsoft на своїй конференції Ignite в Сіетлі анонсувала різні рішення і серед іншого два чипи.

Так презентовано чип для завдань штучного інтелекту Maia 100. Він, як пише CNBC, може конкурувати з графічними процесорами Nvidia дуже популярними зараз. А також чип Cobalt 100, призначений для загальних обчислювальних завдань у Azure.

Примірники віртуальних машин, що працюють на чипах Cobalt, стануть комерційно доступними через хмару Microsoft Azure у 2024 році, повідомила в інтерв’ю CNBC віце-президент корпорації Роні Боркар (Rani Borkar). Щодо Maia 100, вона не надала часових рамок для випуску.

Нагадаємо, що Google анонсувала свій оригінальний тензорний процесор для AI у 2016 році. При цьому Amazon Web Services представила свій чип Graviton на базі Arm і процесор Inferentia AI у 2018 році, а два роки потому вона анонсувала Trainium для навчання моделей..

Компанія створила свій чип для обчислень AI на основі відгуків клієнтів, пояснив Боркар. За його словами, Microsoft тестує, наскільки Maia 100 відповідає потребам чат-бота зі штучним інтелектом пошукової системи Bing (тепер він називається Copilot замість Bing Chat), асистента кодування GitHub Copilot і GPT-3.5-Turbo, великої мовної моделі від OpenAI, що підтримується Microsoft.

На додаток до розробки чипа Maia, компанія Microsoft розробила спеціальне обладнання з рідинним охолодженням під назвою Sidekicks, яке встановлюється в стійки поруч зі стійками, що містять сервери Maia. За словами представника компанії, компанія може встановити серверні стійки та стійки Sidekick без необхідності переобладнання.

Процесор Cobalt - це 64-розрядний 128-ядерний чип. І зараз він тестується на таких додатках, як Teams і сервіс Azure SQL Database. Поки що вони працюють на 40% краще, ніж на існуючих чипах в Azure на базі Arm від стартапу Ampere, повідомляє Microsoft.

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