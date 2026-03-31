Microsoft анонсувала новий рівень автоматизації процесів у Microsoft 365 з допомогою Copilot Cowork

Microsoft представила новий етап розвитку свого цифрового помічника під назвою Copilot Cowork. Як повідомив Джаред Спатаро (Jared Spataro), головний маркетолог напрямку AI at Work, ця система розроблена для виконання тривалих багатоетапних завдань і вже доступна для учасників програми Frontier. На відміну від попередніх ітерацій, Cowork здатна самостійно створювати плани дій та оперувати даними з різних додатків екосистеми Microsoft 365.



Технологічна основа Copilot Cowork базується на мультимодельній архітектурі, яка тепер включає платформу Claude Cowork від компанії Anthropic. Це дозволяє системі діяти як повноцінний автономний агент, що координує роботу між календарем, електронною поштою та корпоративними файлами. Користувачу достатньо описати бажаний результат, після чого сервіс бере на себе виконання рутинних операцій, таких як підготовка щомісячних фінансових звітів або планування робочих графіків команд.



Окрім запуску Cowork, корпорація оновила інструмент Researcher, додавши до нього функцію Critique. Ця нова можливість використовує комбінацію моделей від Anthropic та OpenAI для підвищення якості аналітики. Один алгоритм відповідає за створення початкової чернетки дослідження, тоді як інший виступає в ролі експерта-рецензента, що перевіряє точність та об’єктивність даних. За внутрішніми тестами Microsoft, такий підхід дозволив підвищити точність глибоких досліджень на 13.8% за галузевим стандартом DRACO.



Ще одним важливим нововведенням стала функція Model Council, яка дозволяє корпоративним користувачам порівнювати відповіді від різних AI моделей пліч-о-пліч. Це дає можливість бачити розбіжності в логіці та унікальні аналітичні висновки кожної моделі. Перші відгуки від великих клієнтів, зокрема представника Capital Group Бартона Ворнера (Barton Warner), свідчать про успішне використання Cowork для автоматизації підготовки до виконавчих оглядів та створення складних звітів.



Зазначимо, що випуск Copilot Cowork знаменує зміну парадигми від допоміжного інтерфейсу до автономного операційного середовища. Використання моделей Anthropic разом із власними розробками та технологіями OpenAI підкреслює прагнення Microsoft диверсифікувати джерела інтелекту для своїх продуктів. Це дозволяє компанії пропонувати найбільш стабільні рішення для бізнесу, не замикаючись на одному постачальнику технологій, що є критично важливим для корпоративної безпеки та надійності.



Стратегічне впровадження функції Critique в Researcher вирішує одну з головних проблем сучасного AI - складність самоперевірки результатів. Поділ функцій між різними моделями для генерації та аудиту контенту робить інструмент придатним для професійної аналітики в фінансовому та юридичному секторах. Це створює серйозний тиск на конкурентів, оскільки Microsoft інтегрує ці можливості безпосередньо в існуючий стек офісного ПЗ, де вже зосереджена вся робоча інформація клієнтів.

