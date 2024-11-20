Microsoft 365 Link - міні-ПК за $349 з потоковим передаванням Windows 11 з хмари

20 ноября 2024 г., 17:55

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Компанія Microsoft анонсувала Windows 365 Link, компактний хмарний ПК для бізнес-користувачів. Пристрій коштує $349 і має розміри 120x120x30 мм, що робить його меншим, ніж Mac mini від Apple. Компактний розмір зумовлений безвентиляторною системою охолодження і тим, що пристрій не має можливості локального зберігання даних. Цей невеликий комп'ютер має доволі широкі можливості підключення, включно з одним портом USB-C, трьома портами USB-A, роз'ємами HDMI, DisplayPort і Ethernet, підтримує два 4K-монітори, а також оснащено бездротовими можливостями Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E. Конкретні апаратні деталі Microsoft поки не розкриває.



Для роботи пристрою потрібна Windows 365 з Microsoft Intune та Entra ID, і він працює з редакціями 365 Frontline, Enterprise і Business. Як і в інших хмарних рішеннях, Microsoft заблокує деякі опції безпеки: «Такі функції, як Secure Boot, спеціальний модуль Trusted Platform Module, Hypervisor Code Integrity, шифрування BitLocker і датчик Microsoft Defender for Endpoint detection and response, не можуть бути відключені, що ще більше допомагає захистити пристрій». Microsoft планує запустити пристрій у квітні 2025 року, а ранні попередні версії будуть доступні в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Компанії, зацікавлені в тестуванні пристрою, можуть звернутися до свого облікового запису Microsoft до 15 грудня 2024 року, щоб приєднатися до програми попереднього перегляду.



За допомогою Windows 365 Link компанія Microsoft стає ще на один крок ближче до свого наміру зробити Windows доступною в будь-який час і в будь-якому місці з «хмари» як служба підписки, подібно до того, як це зробила компанія Adobe кілька років тому.

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