Micron розширюю портфель модулями пам’яті CXL 2.0

9 августа 2023 г., 12:45

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Компанія Micron Technology оголосила про доступність зразків модулів розширення пам’яті Micron CZ120 для клієнтів та партнерів.

Модулі Micron CZ120 доступні у форм-факторі E3.S 2T ємністю 128 ГБ та 256 ГБ, в яких використовується інтерфейс PCIe Gen5 x8.

Крім того, модулі CZ120 здатні працювати зі швидкістю читання/запису пам’яті до 36 Гб/с і можуть бути використані для розширення стандартних серверних систем, коли потрібна додаткова ємність і пропускна здатність пам’яті. Модулі CZ120 використовують стандарти Compute Express Link (CXL) і повністю підтримують CXL 2.0 Type 3. Завдяки використанню унікальної двоканальної архітектури пам’яті та великосерійного процесу виробництва DRAM від Micron, Micron CZ120 забезпечує більшу ємність модулів і підвищену пропускну здатність. Робочі навантаження, які виграють від збільшення обсягу пам’яті, включають навчання АІ та моделі виведення, додатки SaaS, бази даних в пам’яті, високопродуктивні обчислення та обчислювальні робочі навантаження загального призначення, які працюють на гіпервізорах в приміщенні або в хмарі.

«З випуском зразка CZ120 компанія Micron просуває впровадження пам’яті CXL серед ключових клієнтів, - коментує анонс Сіва Макінені (Siva Makineni), віце-президент підрозділу Micron Advanced Memory Systems Group. - Ми розробляли та тестували наші модулі розширення пам’яті CZ120 на платформах Intel та AMD, що підтримують стандарт CXL. Наші інноваційні продукти в поєднанні з нашими спільними зусиллями з екосистемою CXL дозволять швидше прийняти цей новий стандарт, оскільки ми працюємо разом, щоб задовольнити постійно зростаючі вимоги центрів обробки даних та їх робочі навантаження, що вимагають багато пам’яті».

«Щоб прискорити галузеву ініціативу зі створення та розширення екосистеми CXL, Intel співпрацює з компанією Micron для тестування та оцінки їх модуля розширення пам’яті CZ120 на наших процесорах Xeon Scalable 4-го покоління та платформах Xeon», - наголосив Джим Паппас (Jim Pappas), директор з технологічних ініціатив Intel.

«AMD та Micron мають довгу та успішну історію співпраці. З моменту представлення наших процесорів EPYC ми перевірили пам’ять Micron на різних платформах, що працюють на базі процесорів AMD EPYC. З появою стандарту CXL ми розширили наші спільні зусилля, включивши в них модуль розширення пам’яті Micron CZ120. Нещодавно ми протестували наш процесор AMD EPYC 9754 з модулями CZ120 і отримали вражаючі результати в тесті TPC-H у порівнянні з DRAM», підкресллив Махеш Ваг (Mahesh Wagh), старший науковий співробітник відділу архітектури серверних систем в AMD.

Кваліфіковані клієнти та партнери, які беруть участь у програмі Micron Technology Enablement Program (TEP), можуть розраховувати на співпрацю, якість та підтримку від Micron.

Модулі розширення пам’яті Micron на базі CXL дозволяють гнучко створювати сервери з більшим об’ємом пам’яті і низькою затримкою для задоволення вимог робочих навантажень додатків, забезпечуючи до 96% більше запитів до баз даних в день і на 24% більшу пропускну здатність читання/запису пам’яті на один процесор, ніж сервери, що використовують тільки пам’ять RDIMM. Завдяки модулям розширення пам’яті Micron CZ120 об’ємом 256 ГБ незалежні розробники програмного забезпечення, постачальники хмарних сервісів, виробники оригінального обладнання та виробники оригінальних рішень можуть створювати сервери з додатковим об’ємом пам’яті до 2 ТБ. Збільшення об’єму пам’яті означає підвищення продуктивності та пропускної здатності пам’яті без необхідності придбання додаткових серверів. Покращуючи використання обчислювальних ресурсів і пам’яті для корпоративних і хмарних додатків, організації можуть скоротити капітальні та експлуатаційні витрати на свої додатки для центрів обробки даних.

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