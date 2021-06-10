Micron представила новые продукты на базе 176-слойной NAND и 1-альфа DRAM

10 июня 2021 г., 17:25

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Компания Micron анонсировала новые продукты, основанные на технологических процессах с использованием 176-слойной NAND и 1α (1-альфа) DRAM для новой экономики данных.



Как отмечается, цифровая трансформация, обусловленная конвергенцией ИИ и 5G, сделала данные ключевым фактором экономического развития. В результате, помимо требования более высокой производительности вычислений, все более важную роль играют компоненты памяти и хранилища в различных вычислительных архитектурах.



«Согласно исследованию McKinsey, передовые технологии анализа данных добавят к 2030 году мировой экономике 13 трлн долл., а добавленная стоимость будет определяться нашей способностью принимать более качественные и быстрые решения на основе огромного объема информации. Инновации происходят быстрее, чем когда-либо прежде», - заявил Санджай Мехротра, президент и генеральный директор Micron - «Искусственный интеллект и 5G лежат в основе этого изменения, и сочетание этих двух технологий может создать новые возможности для постпандемического мира».



Во-первых, с быстрым развитием ИИ, по оценкам, к 2025 году 75% предприятий перейдут от пилотных решений ИИ к их внедрению, что принесет всеобъемлющие изменения во всех отраслях. Широко распространенные приложения ИИ также стимулировали трансформацию вычислительных платформ, чтобы анализ данных можно было проводить лучше и быстрее. Благодаря своей сверхвысокой пропускной способности, множеству подключений и возможностям коммуникаций с малой задержкой 5G будет способствовать развитию интеллектуальной границы нашей сети, обеспечивая доступ в реальном времени и обработку данных.



Компания Micron объявила о начале массового производства твердотельных накопителей PCIe Gen4, построенных с использованием первой в мире 176-слойной NAND.



Анонсированы накопители Micron 3400 SSD и Micron 2450 SSD, нацеленные на использовании в рабочих станциях с интенсивным использованием данных, а также в ультратонких и сверхпортативных ноутбуков.



Кроме того, в этом месяце Micron начнет поставки LPDDR4x с использованием ноды 1α. Компания также завершила проверку своей памяти такого вида на ведущих платформах для центров обработки данных, включая AMD EPYC 3-го поколения.



Обе разработки переданы в массовое производство на предприятия Micron по выпуску DRAM на Тайване, в том числе на недавно созданное предприятие A3 в Тайчжуне.

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