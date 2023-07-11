Micron планує випустити пам'ять GDDR7 у 2024 році

11 июля 2023 г., 12:35

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На заході для інвесторів Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra), головний виконавчий директор Micron, заявив, що компанія планує в першій половині 2024 року представити пам'ять GDDR7, що випускається на техпроцесі 1ß цього виробника. При цьому не повідомлялося будь-яких технічних деталей про GDDR7 SGRAM. Однак раніше Cadence та Samsung ділилися своїм баченням такого рішення.



Так, за очікуваннями Samsung швидкість передачі даних нового покоління GDDR досягне 36 ГТ/с. Для порівняння, нині GDDR6X забезпечує 22-23 ГТ/с, тому новий тип пам'яті повинен виявитися кращим для пристроїв, вимогливих до пропускної здатності, таких як відеокарти класу high-end.



Cadence повідомила, що в GDDR7 буде використовуватися сигналізація PAM3 - трирівнева імпульсна амплітудна модуляція (що включає рівні -1, 0 і +1), яка дозволяє передавати три біти даних за два такти. PAM3 забезпечує більш ефективну швидкість передачі даних за цикл порівняно з дворівневою NRZ, яка використовується в GDDR6, що знижує необхідність переходу на вищі тактові частоти інтерфейсу пам'яті та подальші проблеми зі втратою сигналу, які можуть виникнути при цьому. Відмінність PAM3 полягає у передачі менших даних за тактовий фронт, але це компенсується менш жорсткими вимогами до співвідношення сигнал/шум.



Оскільки GDDR7 вимагатиме використання нового контролера, який входить до складу графічного процесора, не варто очікувати, що цей тип пам'яті з'явиться у комерційних продуктах у момент свого виходу на ринок. Річ у тому, що провідним виробникам GPU, таким як AMD, Intel та Nvidia, знадобиться деякий час на впровадження такого нововведення. На цей час компанія Cadence пропонує рішення щодо перевірки GDDR7 для розробників мікросхем, яким необхідно переконатися в тому, що їхні контролери та PHY відповідають вимогам майбутньої специфікації, поки вони завершують розробку своїх графічних процесорів та інших чіпів.

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