MicroLED — базис для голографических дисплеев

6 августа 2020 г., 16:33

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Ожидается, что уже в обозримом будущем голографические дисплеи выйдут на массовый рынок. А пока разработчики создают для них технологическую базу с использованием MicroLED.

Я уже касался темы MicroLED в этом блоге, поэтому лишь коротко напомню, что ее суть заключается в формировании на кремниевой подложке светоизлучающих диодов размером около 5 мкм. При этом их яркость примерно в 30 раз превышает возможности OLED. На рынок уже начали выходить коммерческие продукты на базе MicroLED, среди которых, в первую очередь, хотелось бы отметить дисплей Samsung The Wall. Пока эта технология только начинает завоевание рынка. И среди ее преимуществ, которые выделяют ее, как наиболее вероятную в качестве базисной для голографических дисплеев, – чрезвычайно высокое разрешение. А именно оно и необходимо для формирования реалистичного голографического изображения.

Понятно, что при работе с ними возникает множество проблем с пропускной способностью каналов передачи видео, поскольку хотелось бы наблюдать не только статичные изображения, но и, например, собеседника. А имеющиеся ныне аппаратные средства не позволят оперировать с видео голографического качества. Поэтому многообещающей выглядит разрабатываемая американской компанией Compound Photonics архитектура IntelliPix Microdisplay Technology Platform, которая предусматривает использование нескольких видеопотоков для их вывода на MicroLED в составе голографического дисплея.

«IntelliPix объединяет свой конвейер видео в реальном времени и опции программируемой схемы с регулируемым постоянным током (iDrive) или управляемым напряжением (vDrive), в едином решении», - сказал Эдмунд Пассон, технический директор Compound Photonics. «Общий технологический прогресс в IntelliPix обеспечивает до 100 раз более быструю модуляцию при обеспечении от 4 до 12 раз меньшего потребления мощности в видео-конвейере, по сравнению с предыдущими аналогичными платформами, при этом раскрывая реальный потенциал для MicroLED и будущих фазовых голографических систем».

Почему такое большое значение придается снижению энергопотребления? Дело в том, что в отличие он имеющихся сегодня на рынке голографических дисплеев настольного типа, устройства следующего поколения должны быть выполнены в виде шлемов. Поэтому разработчики таких решений изначально не хотят привязываться к сетевым источникам электропитания. Согласитесь, гораздо привлекательнее чувствовать себя без оков проводов.

Ныне широко распространенные видеоплатформы для передачи всего кадра задействуют полную полосу пропускания канала подключения дисплея к компьютеру. А ключевым отличием платформы IntelliPix является оптимизация передачи пикселей в зависимости от контента и направления взгляда пользователя. Базируясь на его определении, выполняется так называемая, ямчатая визуализация.

Разработка предусматривает совмещение в одном чипе функциональности по управлению дисплеем и объединительной платы для передачи данных о пикселях (DDIC), что позволило уменьшить общий физический объем и энергопотребление. А увеличение скорости модуляции позволило уменьшить время отклика MicroLED. Поэтому платформа способна обеспечить большую глубину цвета и кадровую частоту либо добавить несколько фокальных плоскостей. Для фазовых голографических систем увеличение в 100 раз позволяет получать сигналы сложной формы, обеспечивая почти нулевую пульсацию.

Сообщается, что технологическая платформа IntelliPix Microdisplay будет доступна для демонстрационных целей уже в начале 2021 года. В настоящее время она настраивается для разрешения до 2048x2048 и выше с шагом пикселя от ~ 1,5 мкм и выше. Если вас смущает пока что небольшое разрешение, стоит иметь в виду, что модули MicroLED объединяются совершенно бесшовно, в чем можно убедиться в дисплее Samsung The Wall. Интересно, как скоро появится AR/VR-шлем на базе MicroLED, если строительные блоки для него уже на подходе.

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