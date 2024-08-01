Meta змогла наростити квартальний виторг на 22% до 39,07 млрд дол., а прибуток на 73% до 13,47 млрд дол.

1 августа 2024 г., 9:35

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Meta Platforms повідомила про результати за другий квартал.



Виторг зріс на 22% з 32 мільярдів доларів до 39,07 мільярда доларів. Це вже четвертий квартал поспіль, коли зростання перевищило 20%.



Чистий прибуток компанії підскочив на 73% до 13,47 млрд дол. з 7,79 млрд дол. роком раніше.



Зазначається, що результати Meta вказують на постійне зростання частки на ринку цифрової реклами, що є основним бізнесом компанії. Доходи від реклами, які в основному надходять від додатків Facebook та Instagram, зросли на 22% порівняно з минулим роком.



Meta заявила, що витрати в другому кварталі склали 24,2 млрд дол., що включає витрати, пов'язані з нещодавньою угодою про врегулювання судового позову штату Техас щодо даних розпізнавання облич на суму 1,4 млрд дол.



Компанія повідомила про капітальні витрати в розмірі 8,47 мільярда доларів за другий квартал, що нижче 9,51 млрд дол., які прогнозували аналітики.



Також повідомляється, що у соцмережі було 3,27 мільярда активних користувачів щоденно (DAP) у цьому кварталі, що збігається з оцінками StreetAccount.



На фінансові показники Meta продовжують впливати ініціативи зі скорочення витрат, які розпочалися наприкінці 2022 року. Компанія ліквідувала загалом близько 21 000 робочих місць за кілька раундів скорочень. Операційний дохід зріс на 58% порівняно з попереднім роком до 14,9 млрд доларів, а операційна маржа Meta збільшилася до 38% з 29% за аналогічний період минулого року.



Meta повідомила, що кількість її співробітників скоротилася на 1% в річному обчисленні до 70 799 осіб станом на 30 червня.



Незважаючи на загальне скорочення штату, Meta витрачає значні кошти на передові технології, такі як штучний інтелект і технології віртуальної та доповненої реальності, необхідні для підтримки метапростору. Як і інші технологічні гіганти, Meta вкладає гроші в інфраструктуру центрів обробки даних та обчислювальні ресурси, які, за словами генерального директора Марка Цукерберга, необхідні для того, щоб залишатися попереду конкурентів.



Meta надала прогноз виручки за третій квартал у розмірі від 38,5 млрд дол. до 41 млрд дол. Аналітики дають прогноз на рівні 39,1 млрд дол.



Компанія заявила, що її прогноз витрат на рік залишається незмінним на рівні 96-99 мільярдів доларів. Компанія звузила діапазон капітальних витрат. Тепер він становить від 37 до 40 млрд дол., тоді як раніше нижньою межею було 35 млрд дол.



Станом на закриття торгів у середу акції Meta виросли на 34% за рік, що вдвічі перевищує зростання Nasdaq. Після закриття біржі акції виросли на 4,4% до $495,77.

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