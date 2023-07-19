Meta відкриває модель АІ LLaMA для комерційного використання

19 июля 2023 г., 9:35

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Компанія Meta заявила, що випускає комерційну версію своєї моделі штучного інтелекту LLaMA з відкритим вихідним кодом.

Як наголошує Reuters, це рішення надасть стартапам та іншим компаніям потужну безкоштовну альтернативу дорогим пропрієтарним моделям, що продаються OpenAI і Google.

Нова версія моделі під назвою LLaMA 2 буде розповсюджуватися Microsoft через хмарний сервіс Azure і працюватиме на операційній системі Windows, повідомила компанія Meta у своєму блозі.

Модель, яку раніше Meta надавала лише окремим науковцям для дослідницьких цілей, буде доступна для прямого завантаження, а також через Amazon Web Services, Hugging Face та інших провайдерів, йдеться у блозі та окремому дописі генерального директора Meta Марка Цукерберга у Facebook.

«Відкритий вихідний код стимулює інновації, оскільки дозволяє набагато більшій кількості розробників створювати нові технології, - написав Цукерберг. - Я вважаю, що це дозволило б досягти більшого прогресу, якби екосистема була більш відкритою».

Відкриття такої складної моделі, як LLaMA, у загальний доступ і безкоштовно для бізнесу, загрожує перевернути раннє домінування, встановлене на ринку програмного забезпечення для генеративного АІ такими гравцями, як OpenAI.

За словами Цукерберга, перший LLaMA вже конкурував з моделями, на яких працюють ChatGPT від OpenAI і чат-бот Bard від Google. Тоді як новий LLaMA був навчений на 40% більше даних, ніж його попередник, з більш ніж 1 мільйоном анотацій від людей, щоб точно налаштувати якість його результатів.

«Комерційний LLaMA може змінити картину», - підкреслив Амджад Масад (Amjad Masad), виконавчий директор платформи для розробників програмного забезпечення Replit, який зазначив, що понад 80% проектів на цій платформі використовують моделі OpenAI. «Будь-яке поступове вдосконалення моделей з відкритим кодом з’їдає ринкову частку моделей з закритим кодом, тому що їх можна запустити дешевше і з меншою залежністю», - сказав Масад.

На запитання, чому Microsoft підтримує пропозицію, яка може знизити цінність OpenAI, представник компанії відповів, що надання розробникам вибору типів моделей, які вони використовують, допоможе зміцнити позицію хмарної платформи як основної для роботи зі штучним інтелектом.

Для Meta процвітаюча екосистема технологій АІ з відкритим вихідним кодом, побудована з використанням її моделей, може перешкодити планам конкурентів отримувати прибуток від їх пропрієтарних технологій, цінність яких щезають, якщо розробники зможуть використовувати такі ж потужні системи з відкритим вихідним кодом безкоштовно.

Meta також робить ставку на те, що вона отримає вигоду від досягнень, виправлень помилок і продуктів, які можуть вирости з її моделі, ставши стандартом за замовчуванням для інновацій у сфері АІ, як це було протягом останніх кількох років з її широко поширеним фреймворком АІ з відкритим вихідним кодом PyTorch.

«На відміну від деяких інших компаній у цій галузі, ми не продаємо послуги хмарних обчислень, де ми намагаємося зберегти різну програмну інфраструктуру, яку ми створюємо, як власність», - сказав Цукерберг. - Для нас буде набагато краще, якщо галузь стандартизує основні інструменти, які ми використовуємо, і таким чином зможемо отримати вигоду від удосконалень, які роблять інші».

Однак випуск LLaMA в вільне використання також пов’язаний з певними ризиками, оскільки це збільшує легкість, з якою недобросовісні суб’єкти можуть створювати продукти, не звертаючи уваги на контроль за безпекою.

У квітні дослідники зі Стенфорда видалили чат-бота, який вони створили за 600 дол., використовуючи версію першої моделі LLaMA, після того, як він згенерував непривабливий текст.

Керівники Meta вважають, що публічні релізи технологій насправді знижують ризики безпеки, використовуючи мудрість користувачів для виявлення проблем і підвищення стійкості систем.

Компанія також заявляє, що запровадила політику «прийнятного використання» для комерційного впровадження LLaMA, яка забороняє «певні випадки використання», зокрема насильство, тероризм, експлуатацію дітей та інші злочинні дії.

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