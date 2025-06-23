Meta та Oakley представили розумні окуляри HSTN ціною 499 дол.

23 июня 2025 г., 16:35

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Компанії Meta та EssilorLuxottica, світовий лідер в галузі окулярів та власник бренду Oakley, оголосили про випуск нової категорії розумних окулярів під назвою Oakley Meta HSTN. Цей запуск є розширенням успішної багаторічної співпраці, яка раніше вже представила лінійку Ray-Ban Meta. Нова модель поєднує технології штучного інтелекту від Meta з передовим дизайном Oakley та лінзами PRIZM, націлюючись на спортсменів та людей, які ведуть активний спосіб життя.

Продажі окуляри Oakley Meta HSTN розпочнуться 11 липня за ціною 499 дол. Інші варіанти Oakley Meta будуть доступні пізніше цього літа, починаючи з ціною від 399 дол.

Серед ключових покращень та функцій Oakley Meta HSTN, у порівнянні з попередніми моделями Ray-Ban Meta, варто відзначити інтегровану 12-мегапіксельну надширококутну камеру, здатну знімати відео з роздільною здатністю 3K, що є значним покращенням. Автономність пристрою сягає до 8 годин типового використання, а зарядний футляр забезпечує до 48 годин додаткового заряду. Окуляри оснащені вбудованими динаміками відкритого типу та мікрофонами, що дозволяють прослуховувати музику, здійснювати дзвінки та взаємодіяти з голосовим асистентом Meta AI. Функції Meta AI включають відповіді на запитання про оточення, переклад у реальному часі та можливість робити фото й відео без допомоги рук. Окуляри також мають захист за стандартом IPX4 та підтримують лінзи Oakley PRIZM, що покращують чіткість кольорів та контраст, а також сумісні з коригуючими лінзами.

Як зазначають аналітики, цей анонс підкреслює стратегічне бачення Meta щодо розвитку розумних окулярів як "важливої нової категорії апаратної продукції епохи АІ". EssilorLuxottica, зі свого боку, повідомила про продаж понад 2 млн пар окулярів Ray-Ban Meta та планує збільшити річне виробництво розумних окулярів до 10 млн одиниць до кінця 2026 року.

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