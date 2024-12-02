Meta Platforms витратить 10 млрд дол. на підводний кабель звʼязку довжиною 25 000 миль

2 декабря 2024 г., 9:35

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TechCrunch повідомляє, компанія Meta Platforms планує витратити понад 10 мільярдів доларів на прокладку підводного кабелю для звʼязку.

Вперше проект був детально описаний минулого місяця експертом з підводних мереж Сунілом Тагаре (Sunil Tagare). За даними TechCrunch, кілька джерел, близьких до Meta, підтвердили цю ініціативу. Материнська компанія Facebook не новачок у створенні підводної інтернет-інфраструктури: Вона вже побудувала кілька підводних кабелів у партнерстві з іншими компаніями.

На відміну від попередніх проєктів, очікується, що нова кабельна система буде повністю належати компанії Meta. Він пролягатиме понад 24 850 миль від Східного до Західного узбережжя з зупинками в Південній Африці, Індії та Австралії. У повідомленні не уточнюється запланована пропускна здатність кабелю.

Очікується, що Meta фінансуватиме проект поетапно. Розгортання першого сегмента коштуватиме 2 мільярди доларів, тоді як решта модулів можуть додати до загальної суми понад 8 мільярдів доларів. Очікується, що створення системи займе роки, частково через те, що спеціалізовані кабельні судна, які використовуються в таких проектах, повністю заброньовані на найближче майбутнє.

Кажуть, що ініціатива знаходиться на ранній стадії. Очікується, що Meta оголосить про неї публічно наступного року, і тоді ж компанія поділиться такими деталями, як маршрут і пропускна здатність кабелю.

В рамках своїх попередніх проектів підводного інтернету компанія Meta розробила кілька технологій для впорядкування потоку даних через океанське дно. Цілком можливо, що деякі з цих технологій будуть використані й в майбутньому.

Електроенергія, яка живить підводні інтернет-кабелі, зазвичай доставляється мідною проводкою. У 2019 році компанія Meta повідомила, що працює над заміною мідних дротів на алюмінієві. Використання алюмінію знижує як витрати, так і падіння напруги - явище, яке обмежує кількість енергії, що доставляється до компонентів кабелю, і тим самим обмежує його пропускну здатність.

У 2022 році група компаній, до якої входила і Meta, розгорнула перший підводний інтернет-кабель, побудований з алюмінієвих провідників. Кабель Havhingsten, як його називають, пролягає від Ірландії до західного узбережжя Великої Британії та Данії.

Meta також досліджувала інші способи вдосконалення підводного обладнання. Один з дослідницьких проєктів, який компанія детально описала в 2021 році, мав на меті підвищити пропускну здатність підводних кабелів за рахунок вдосконалення способу використання ретрансляторів. Ретранслятори розміщуються приблизно через кожні 50 миль вздовж кабелю. Швидкість, з якою передаються дані по кабелю, частково залежить від потужності ретрансляторів. Наразі доступність енергії обмежена тим, що електрику доводиться отримувати з берега, навіть якщо ретранслятор знаходиться посеред океану. Meta досліджувала способи використання сонячних панелей для генерування енергії для ретрансляторів. Мета також розглядала можливість використання хвильових перетворювачів енергії для генерації електрики.

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