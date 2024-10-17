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Meta Platforms скоротить співробітників Instagram, Threads та WhatsApp

17 октября 2024 г., 17:35
Як повідомило видання Verge, компанія Meta Platforms звільнить співробітників своїх підрозділів WhatsApp, Instagram, Threads та Reality Labs
 
Зазначається, що замість масових скорочень по всій корпорації, як було раніше, тепер проходить реорганізація окремих команд.
 
Представники Meta зазначили, що зміни у командах націлити на те, щоб забезпечити відповідність ресурсів стратегічним цілям. Реорганізація включає не тільки звільнення, але й просто переміщення персоналу компанії в інші локації, а також переведення  деяких співробітників на інші посади. 
 
Нагадаємо, що перша велика хвиля звільнень у Meta почалася в листопаді 2022 року, коли спочатку було звільнено близько 11 тис. працівників. У березні минулого року компанія скоротила ще 10 тис. осіб. Тоді Марк Цукерберг пояснив рішення тим, що хоче зробити корпорацію компактнішою.

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