Meta під судом: Чи розлучать Instagram та WhatsApp?

30 мая 2025 г., 21:51

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Завершився антимонопольний процес проти Meta. У його рамках Федеральна торгова комісія США (FTC) звинувачувала компанію в тому, що купівля Instagram за 1 млрд дол. у 2012 році та WhatsApp за 19 млрд дол. у 2014 році була стратегією "купи або поховай" (buy or bury) для усунення конкурентів і цементування монополії.

Центральним доказом стали понад 400 внутрішніх документів, де Цукерберг та інші топ-менеджери обговорювали занепокоєння щодо конкуренції з Instagram та WhatsApp. FTC вимагає примусового відокремлення обох платформ від Meta.

Meta захищається, стверджуючи, що стикається з жорсткою конкуренцією з боку TikTok, YouTube та інших платформ, а придбання допомогли розвинути стартапи додатковими ресурсами.

Ключове питання для судді — як визначити ринок соціальних мереж. FTC наполягає на вузькому визначенні (додатки для зв'язку друзів та родини), Meta стверджує, що конкурує з розважальними платформами за увагу користувачів.

Суддя Джеймс Боасберг пообіцяв прискорено працювати над винесенням рішення. Очікується, що воно буде оголошено влітку. При цьому, як ми знаємо, це не означатиме закінчення розгляду — рішення лише стосуватиметься винності Meta у порушенні законодавства, потім суд почне розглядати необхідні заходи. Тож швидко все не закінчиться.

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