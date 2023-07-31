Meta на розвиток віртуальної та доповненої реальності витратила понад 21 млрд дол. з початку минулого року

31 июля 2023 г., 12:35

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Як повідомляє CNBC, у звіті компанії Meta за другий квартал йдеться про те, що її підрозділ Reality Labs зазнав операційних збитків у розмірі 3,7 млрд дол.

Підрозділ, який розробляє технології віртуальної та доповненої реальності, необхідні для живлення метапростору, в другому кварталі заробив 276 млн дол. у порівнянні з 339 млн дол. доходу в і кв. Аналітики, опитані StreetAccount, прогнозували, що Reality Labs отримає 421 млн дол. продажів і 3,5 млрд дол. операційних збитків.

Акції Meta виросли приблизно на 5% після того, як компанія повідомила про зростання доходів на 11%, оскільки реклама відновилася, і компанія опублікувала обнадійливий прогноз продажів на третій квартал. Це свідчить про те, що Meta все ще залишається рекламною компанією з великим центром витрат.

Минулого року підрозділ Meta, Reality Labs, втратив загалом 13,7 млрд дол. при доході у 2,16 млрд дол., що частково зумовлено продажами VR-гарнітур під брендом Quest. У першому кварталі Reality Labs втратила 3,99 млрд дол. Це означає, що її загальні втрати з початку минулого року склали близько 21,3 мільярда доларів.

У своєму звіті про прибутки Meta заявила, що очікує, що операційні збитки підрозділу Reality Labs «значно зростуть у порівнянні з попереднім роком через наші постійні зусилля з розробки продуктів у сфері доповненої/віртуальної реальності та інвестиції для подальшого масштабування нашої екосистеми».

У червні Meta анонсувала VR-підписку під назвою Meta Quest+, яка коштує $7,99 на місяць і сумісна з гарнітурами Quest 2, Quest Pro і майбутньою Quest 3. Сервіс підписки дозволяє людям отримувати доступ до двох нових VR-ігор щомісяця, і вони зможуть грати в ці ігри, доки у них є активна підписка.

Також у червні Марк Цукерберг розкрив подробиці про гарнітуру Quest 3 за кілька днів до того, як Apple анонсувала свою VR- і AR-гарнітуру Vision Pro, яка коштуватиме колосальні 3499 доларів, коли вийде на ринок у 2024 році. За словами компанії, Quest 3 буде продаватися за ціною від 499 доларів та буде на 40% тонша за Quest 2 і міститиме чипсет Qualcomm наступного покоління.

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