Meta может ограничить работу Facebook и Instagram в Европе

8 февраля 2022 г., 16:55

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Стало известно, что Meta рассматривает возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, если не сможет продолжать передавать данные пользователей обратно в США.



В настоящее время регулирующие органы в Европе разрабатывают новое законодательство, которое будет определять, как пользовательские данные граждан ЕС будут передаваться через Атлантику.



«Если новая структура трансатлантической передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC (стандартные договорные положения) или полагаться на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram, в Европе», заявила Facebook.



«Мета не может просто шантажировать ЕС, заставляя его отказаться от своих стандартов защиты данных», — заявил европейский депутат Аксель Восс в Twitter, добавив, что «выход из ЕС будет для них потерей». Восс участвовал в подготовке некоторых из законов ЕС о защите данных.



Представитель Meta сообщил CNBC, что у компании нет желания и планов уходить из Европы. «Но реальность такова, что Meta и многие другие предприятия, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США для работы глобальных служб», отметил он.



Согласно сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, в августе 2020 года соответствующая комиссия Ирландии направила Facebook предварительный приказ о прекращении передачи пользовательских данных из ЕС в США. «Комиссия по защите данных Ирландии начала расследование контролируемой Facebook передачи данных между ЕС и США и предположила, что SCC на практике не могут использоваться для передачи данных между ЕС и США», — заявил вице-президент Facebook по глобальным связям и коммуникациям Ник Клегг в сообщении в блоге в то время. «Хотя этот подход подлежит дальнейшей обработке, если его придерживаться, он может иметь далеко идущие последствия для предприятий, которые полагаются на SCC, и на онлайн-сервисы, на которые полагаются многие люди и предприятия», — добавил он.



Ожидается, что Комиссия по защите данных Ирландии примет окончательное решение в первой половине 2022 года.



Если SCC нельзя использовать в качестве правовой основы для передачи данных, Facebook придется изолировать большую часть данных, которые он собирает о европейских пользователях. DPC может оштрафовать Facebook на сумму до 4% годового дохода или 2,8 миллиарда долларов, если он не выполнит требования.



В июле 2020 года Европейский суд постановил, что стандарт передачи данных между ЕС и США не обеспечивает надлежащей защиты конфиденциальности граждан Европы.



Суд, высшая юридическая инстанция ЕС, ограничил возможности американских компаний отправлять данные европейских пользователей в США после того, как пришел к выводу, что у граждан ЕС нет эффективного способа оспорить слежку американского правительства.



Американские агентства, такие как АНБ, теоретически могут запроситть интернет-компании, такие как Facebook и Google, передать данные о гражданах ЕС, и они не будут знать об этом.



Решение Европейского суда было принято после того, как австрийский активист по защите конфиденциальности данных Макс Шремс подал иск в свете разоблачений Эдварда Сноудена, утверждая, что законодательство США не обеспечивает достаточной защиты от слежки со стороны государственных органов. Шремс подал жалобу на Facebook, соцсеть, как и многие другие фирмы, передавала его и другие пользовательские данные в США.



Решение суда признало недействительным соглашение между ЕС и США по Privacy Shield, которое позволяло отправлять данные граждан ЕС через Атлантику. В результате компаниям пришлось полагаться на SCC.

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