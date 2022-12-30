Meta купує стартап Luxexcel, що займається 3D-друком лінз для AR-окулярів

30 декабря 2022 г., 14:25

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Meta Platforms, материнська компанія Facebook, придбала стартап Luxexcel Group B.V., що займається 3D-друком лінз, щоб поліпшити майбутні окуляри доповненої реальності. Сума не оголошується.



Компанія Luxexcel, заснована в 2009 році і працює в Нідерландах та Бельгії. ЇЇ розробки дозволяють партнерам здійснювати 3D-друк лінз та інтегрувати у них інтелектуальні технології. Платформа VisionPlatform компанії включає в себе 3D-принтер, програмне забезпечення, процеси друку і запатентований матеріал для друку, які в поєднанні дозволяють створювати високоякісні лінзи.



Технологія Luxexcel дозволяє виробляти високоякісні лінзи спеціального дізайну і зацікавленість Meta в придбанні полягає в її здатності забезпечити інтеграцію технології в лінзи для виробництва "розумних" окулярів. Технологія 3D-друку Luxexcel дозволяє інтегрувати практично будь-який пристрій безпосередньо в лінзу.



Технологія включає в себе можливість додавання точного дизайну за допомогою інтегрованих хвилеводів, голографічних плівок або активних плівок всередині лінзи. Це дозволяє поєднувати лінзи та "розумні" окуляри - процес, який, за твердженням Luxexcel, є неможливим при традиційному виробництві лінз. Простіше кажучи, технологія Luxexcel може стати основою для наступного покоління розумних окулярів з доповненою реальністю.



Meta вже працювала з Luxexcel над Project Aria, проектом, який має на меті перенести технологію доповненої реальності в звичайні окуляри.



Довгострокова мета Meta - відійти від громіздких гарнітур, типових для 2022 року, до більш безшовного рішення.

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