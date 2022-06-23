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Meta, Adobe, Microsoft, Nvidia, Qualcomm та ще майже 30 компаній сформували Metaverse Standards Forum

23 июня 2022 г., 15:19

Meta, Adobe, Autodesk, Microsoft, Nvidia, Qualcomm та ще майже 30 компаній сформували альянс для розробки технологічних стандартів метавсесвіту.

Як повідомляється, Metaverse Standards Forum націлен на зміцнення відкритих, функціонально сумісних стандартів для систем доповненої та віртуальної реальності. Глобальна задача альянса - побудова відкритого та інклюзивного всепроникаючого метавсесвіту вимагатиме величезної кількості спільних точок взаємодії.

MSF зосередеться на проектах підтримки загальних стандартів, що будуть націлені на практичне застосування.

Слід зауважити, що поки в групі не беруть участі найважливіші гравці галузі на кшталт Apple та Google, та ще такі відомі розробники рішень для  віртуальних світів як Niantic та Roblox.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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