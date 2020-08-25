Мексика привлекает инвестиции азиатских OEM-производителей

25 августа 2020 г., 17:15

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Необходимость оптимизации глобальных цепочек поставок с учётом торговых войн между США и Китаем и пандемии коронавируса заставляет тайваньских производителей электроники рассматривать возможность перемещения части своих мощностей в Мексику.

Эта страна, ведущая свободную торговлю с крупнейшим в мире потребительским рынком, также имеет удобные географическое положение и часовые пояса, а также низкие заработные платы.

Несмотря на напряжённый деловой климат при президенте Андресе Обрадоре (Andres Manuel Lopez Obrador), правительственная статистика показывает в основном положительную динамику иностранных инвестиций в Мексику в этом году.

Планы тайваньских контрактных производителей могут обернуться в ближайшие несколько лет миллиардами долларов для второй по величине экономики Латинской Америки, которая стоит на пороге худшего спада со времён Великой Депрессии 1930-х годов.

По неофициальным данным, Foxconn собирается принять окончательное решение по новой фабрике в городе Сьюдад-Хуарес (где она, как сообщают осведомлённые источники, планирует делать смартфоны для Apple) до конца этого года. Главные её сомнения, по слухам, связаны с эпидемиологической ситуацией в Мексике — эта страна занимает третье место в мире по смертности от коронавируса.

Тайваньская компания уже располагает в Мексике пятью фабриками, где в основном производит телевизоры и серверы.

Утверждается, что ещё один контрактор Apple — Pegatron также ведёт предварительные переговоры о перемещении из Китая в Мексику дополнительных мощностей для сборки микросхем и других компонентов электроники.

Китайская компания Luxshare Precision Industry Co, которая, согласно СМИ, является ведущим производителем Apple Airpods, также рассматривает возможность строительства завода в Мексике в этом году.

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