MediaTek взяла рекордную долю рынка процессоров для смартфонов

7 сентября 2021 г., 13:56

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Благодаря высокому потребительскому спросу на смартфоны с поддержкой 5G, глобальные поставки процессоров и систем на чипе для смартфонов во второй четверти 2021 г. выросли на 31% «YoY», — сообщает Counterpoint Research. В то же время, поставки 5G-смарфтонов выросли почти в четыре раза относительно аналогичного периода 2020 г.

MediaTek доминирует на рынке SoC для смартфонов с долей в 43%. Успеху сопутствовали 5G-продукты компании в ценовом сегменте low-mid. Усилить лидирующие позиции на рынке чипмейкеру также помогли все еще востребованные SoC стандарта 4G. Сохраняющийся высоким спрос на iPhone 12 позволил Apple сохранить третью позицию (14%) на рынке. Поставки чипсетов от UNISOC в первом полугодии выросли более чем в два раза по измерителю «YoY». Существенный вклад в успех компании внесли ее ключевые потребители — JONOR, realme и Motorola. Пересмотр стратегии развития бизнеса смартфонов Samsung привел к сокращению подконтрольной Samsung Exynos доли до 7% и, как результат, усилению позиций MediaTek и Qualcomm. Вследствие наложенных на Huawei торговых санкций позиции HiSilicon за год просели с 16 до 3%.

На рынке baseband-процессоров 5G доминирует Qualcomm с рыночной долей в размере 55%. Еще годом ранее за лидером было 29%. Этому в немалой степени поспособствовал рыночный успех двенадцатого поколения iPhone. Следом разместились MediaTek, за год усилившая позиции с 11 до 30%. Доля Samsung, напротив, ослабла с 18 до 10%.

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