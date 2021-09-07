 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 34 (1280)

29.08 - 05.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

MediaTek взяла рекордную долю рынка процессоров для смартфонов

7 сентября 2021 г., 13:56
0 
 

MediaTek взяла рекордную долю рынка процессоров для смартфонов

Благодаря высокому потребительскому спросу на смартфоны с поддержкой 5G, глобальные поставки процессоров и систем на чипе для смартфонов во второй четверти 2021 г. выросли на 31% «YoY», — сообщает Counterpoint Research. В то же время, поставки 5G-смарфтонов выросли почти в четыре раза относительно аналогичного периода 2020 г.

MediaTek доминирует на рынке SoC для смартфонов с долей в 43%. Успеху сопутствовали 5G-продукты компании в ценовом сегменте low-mid. Усилить лидирующие позиции на рынке чипмейкеру также помогли все еще востребованные SoC стандарта 4G. Сохраняющийся высоким спрос на iPhone 12 позволил Apple сохранить третью позицию (14%) на рынке. Поставки чипсетов от UNISOC в первом полугодии выросли более чем в два раза по измерителю «YoY». Существенный вклад в успех компании внесли ее ключевые потребители — JONOR, realme и Motorola. Пересмотр стратегии развития бизнеса смартфонов Samsung привел к сокращению подконтрольной Samsung Exynos доли до 7% и, как результат, усилению позиций MediaTek и Qualcomm. Вследствие наложенных на Huawei торговых санкций позиции HiSilicon за год просели с 16 до 3%.

На рынке baseband-процессоров 5G доминирует Qualcomm с рыночной долей в размере 55%. Еще годом ранее за лидером было 29%. Этому в немалой степени поспособствовал рыночный успех двенадцатого поколения iPhone. Следом разместились MediaTek, за год усилившая позиции с 11 до 30%. Доля Samsung, напротив, ослабла с 18 до 10%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  