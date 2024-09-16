Mastercard придбала постачальника аналітики загроз Recorded Future за 2,65 млрд дол.

16 сентября 2024 г., 12:25

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Mastercard оголосила про плани придбати Recorded Future , провайдера кібербезпеки та постачальника інформації про хакерську діяльність.

Угода вартістю 2,65 мільярда доларів, ймовірно, є значним поверненням для компанії Insight Partners, яка п'ять років тому витратила 780 мільйонів доларів на купівлю контрольного пакету акцій Recorded Future, яка на той час мала понад 400 клієнтів. Сьогодні їх приблизно в п'ять разів більше, що, можливо, стало одним із чинників такої високої ціни оголошеного тепер придбання.

Торік мережа платіжних карток Mastercard сприяла здійсненню транзакцій на суму 9 трильйонів доларів. Окрім інфраструктури для обробки покупок, компанія надає послуги, покликані допомогти підприємствам і фінансовим установам виявляти кіберзлочини, такі як шахрайство. Як вважають експерти, придбання Recorded Future допоможе компанії розширити цю частину свого продуктового портфоліо.

Компанія Recorded Future, що базується в Сомервіллі (шт. Массачусетс) була заснована в 2009 році за фінансової підтримки Google та різних інституційних інвесторів. У 2017 році компанія залучила додатковий капітал від Insight Partners, а через два роки продала контрольний пакет акцій цій інвестиційній фірмі. Після придбання компанія Recorded Future збільшила кількість своїх клієнтів з більш ніж 400 організацій до понад 1900, а її річний дохід перевищив 300 млн дол.

Компанія надає платформу розвідки загроз, яку організації використовують для відстеження хакерських кампаній. Підприємство може використовувати дані з платформи, щоб визначити, скільки груп кіберзлочинців націлені на неї, яку тактику зламу вони використовують і які кібератаки становлять найбільший ризик. Recorded Future заявляє, що регулярно сканує понад мільйон серверів, які використовуються хакерами для координації кампаній з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Платформа компанії також надає доступ до інших типів даних про кібербезпеку. Вона може сканувати мережу організації, щоб знайти загальнодоступні системи, які містять відомі вразливості або неправильно налаштовані параметри безпеки. Recorded Future також здатна виявляти слабкі місця в інфраструктурі партнерів компанії.

Окрім необроблених даних з кібербезпеки, компанія надає інструменти, які допомагають клієнтам використовувати ці дані на практиці. Платформа Recorded Future використовує мовні моделі OpenAI для автоматичного узагальнення інформації про загрози для команд кібербезпеки. нКрім того, вона включає інформаційні панелі, які візуалізують показники кібербезпеки для полегшення аналізу.

Mastercard придбала Recorded Future через кілька місяців після того, як компанії запустили спільно розроблений інструмент для виявлення скомпрометованих платіжних карток. За словами фінансового гіганта, цей інструмент «подвоїв швидкість» виявлення таких карток. Окрім Mastercard, користувачами Recorded Future є більше половини компаній зі списку Fortune 100 та уряди 45 країн світу.

Mastercard планує завершити придбання до першого кварталу 2025 року.

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