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Машинний зір Skynode S від Auterion успішно пройшов випробування на полі бою в Україні

1 июля 2024 г., 15:35
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Машинний зір Skynode S від Auterion успішно пройшов випробування на полі бою в Україні

За інформацією Auterion, розроблена компанією система машинного зору Skynode S, що поставляється ЗСУ, показала свою ефективність. Skynode S, як зазначає компанія, є мінікомп'ютером та контролером польоту, який створений на базі доступних технологій, а також власного програмного забезпечення. Зазначено, що Skynode S було розроблено спільно із державними та галузевими партнерами із США, Євросоюзу та України.

"Програмне забезпечення вже зарекомендувало себе у бойових місіях в Україні та дає українським силам сучасний комп'ютерний зір для протидії та обходу втрати функцій GPS та радіочастотного наведення у радіоелектронній війні. Це рішення вперше пропонує управління роєм, повністю автономний політ та стійкість до перешкод. Воно забезпечує безпрецедентну точність, підвищуючи ймовірність успіху з 20% до 90%", - повідомила Auterion.

Як повідомив CEO Auterion Лоренц Майер, Skynode S є мініатюрною платою із системою пасивного охолодження, яка може інтегруватися у будь-який дрон, а також легко модернізуватись доробками інших розробників. Це рішення здатне опрацьовувати тривимірні об'єкти, які можуть бути замасковані, частково прикриті, в умовах поганого освітлення, а також при їх русі чи обертанні. Все це є головною умовою для реалізації функції автоматичного наведення на оборану оператором дрона-камікадзе ціль. Фактично мова йде про створення дешевої, мініатюрної та простої головки самонаведення для дронів, яка нівелює ворожий РЕБ та залежність від майстерності оператора.

За інформацією Auterion, SkyNode S дозволяє дронам орієнтуватися на значних відстанях в умовах відсутності супутникової навігації. Для цього використовується алгоритм із порівняння зображення місцевості, яку "бачить" дрон із супутниковими мапами високої роздільної здатності.

Auterion анонсувала, що працює над використанням Skynode S для атаки засобів РЕБ, РЛС, антен зв'язку тощо за допомогою аналізу та порівняння із базою сигнатур радіосигналів. За функціональністю це аналог ракети AGM-88 HARM, але у вигляді дрона, який буде шукати такі цілі у визначеному районі. І все це в умовах ройового використання.

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