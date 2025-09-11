Маркетплейс цифрових рішень на Дія.Бізнес допоможе підібрати ІТ-продукти для бізнесу

11 сентября 2025 г., 10:25

0

Tweet

Відтепер, завдяки Маркетплейсу цифрових рішень на порталі Дія.Бізнес, підприємці зможуть швидко знаходити потрібні ІТ-продукти для розвитку бізнесу. Маркетплейс цифрових рішень – це сервіс для технологічних компаній та підприємців, які шукають ефективні цифрові інструменти. На ньому зібрані рішення для автоматизації, фінансів, маркетингу, e-commerce, логістики, HR, кібербезпеки та інших напрямів.

На Маркетплейсі вже доступні десятки цифрових продуктів від українських та закордонних ІТ-компаній. Кожен продукт має детальну картку з описом можливостей, умовами користування, ціновою політикою та посиланням на сайт постачальника.

Для постачальників та провайдерів продуктів реєстрація на Маркетплейсі – це можливість заявити про себе на національному рівні, посилити репутацію бренду та долучитися до цифрової трансформації бізнес-середовища країни.

Долучитися до Маркетплейса можуть технологічні компанії, які зареєстровані в Україні або мають представництво чи філію в Україні та відповідають встановленим критеріям. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму на порталі Дія.Бізнес та подати інформацію про компанію й свій продукт.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI