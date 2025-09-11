 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Маркетплейс цифрових рішень на Дія.Бізнес допоможе підібрати ІТ-продукти для бізнесу

11 сентября 2025 г., 10:25
0 
 

Маркетплейс цифрових рішень на Дія.Бізнес допоможе швидко знайти ІТ-продукти для розвитку бізнесу

Відтепер, завдяки Маркетплейсу цифрових рішень на порталі Дія.Бізнес, підприємці зможуть швидко знаходити потрібні ІТ-продукти для розвитку бізнесу. Маркетплейс цифрових рішень – це сервіс для технологічних компаній та підприємців, які шукають ефективні цифрові інструменти. На ньому зібрані рішення для автоматизації, фінансів, маркетингу, e-commerce, логістики, HR, кібербезпеки та інших напрямів.

На Маркетплейсі вже доступні десятки цифрових продуктів від українських та закордонних ІТ-компаній. Кожен продукт має детальну картку з описом можливостей, умовами користування, ціновою політикою та посиланням на сайт постачальника.

Для постачальників та провайдерів продуктів реєстрація на Маркетплейсі – це можливість заявити про себе на національному рівні, посилити репутацію бренду та долучитися до цифрової трансформації бізнес-середовища країни.

Долучитися до Маркетплейса можуть технологічні компанії, які зареєстровані в Україні або мають представництво чи філію в Україні та відповідають встановленим критеріям. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму на порталі Дія.Бізнес та подати інформацію про компанію й свій продукт.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  