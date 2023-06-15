15 июня 2023 г., 19:30

Марк Закерберг висловився з приводу Apple Viision Pro - журналісти змогли подивитися його виступ на внутрішній зустрічі зі співробітниками Meta.

Закерберг розповів, що нічого нового Apple не показали, всі ці технічні можливості Meta вже вивчала та їхній майбутній Quest 3 буде дешевшим за Vision Pro, який ще не вийшов. А їхні користувачі бадьорі та співпрацюють, а в Apple у роликах усі сидять на дивані.

Ну гаразд, Марк молодий і не пам'ятає порад Майкла Делла продати Apple і роздати гроші акціонерам (у 1997 році), але Стіва Боллмера, який сміється при слові iPhone, він же повинен пам'ятати? Або його життєвий ідеал - Оллі Пекка Каласуо, CEO Nokia, який ввічливо привітав iPhone, але заявив, що Apple доведеться важко в спробі повторити успіх iPod?

Марк Закерберг не побачив нічого нового у Apple Viision Pro

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