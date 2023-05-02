Майже 350 дронів від «Фонда Сергія Притули» їде на фронт

2 мая 2023 г., 10:25

«Благодійний Фонд Сергія Притули» заявив про те, що

приїхала нова партія дронів для наших захисників і захисниць:

DJI Mavic 3 Fly More Combo — 100 одиниць

DJI Mavic 3 Thermal — 70 одиниць

DJI Mavic 3 — 51 одиниця

DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit — 121 одиниця

DJI RC Pro — 20 одиниць

Загальна вартість — 633 810 євро.

7 одиниць DJI Mavic 3 Thermal з цього списку — від Українського католицького університету UCuniversity. «Їхній внесок у 1 000 000 гривень ми домовились витратити на дрони з тепловізійною камерою», заявив Сергій Притула.

«Ми дякуємо кожній людині, компанії та організації, яка долучається до підтримки. Саме ваші донати дозволяють нам регулярно закуповувати таке необхідне обладнання для наших Сил Оборони. Дрони вирушають на фронт, а я прошу і закликаю усіх допомагати волонтерам у забезпеченні війська!», підкреслив він.

Донатьте вже, не відкладайте на завтра! Важлива кожна гривня!

Всі реквізити фонду тут: https://prytulafoundation.org/donation

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