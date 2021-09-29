Mailchimp и опционы

29 сентября 2021 г., 18:05

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Сразу после сообщения о продаже Mailchimp (компании Intuit за 12 млрд долларов) поднялся скандал среди бывших и нынешних сотрудников компании. Дело в том, что, в отличие от подавляющего большинства современных tech-компаний, Mailchimp не раздавал опционы сотрудникам и практически вся сумма от продажи досталась двум основателям компании. Кроме того, идеей компании было оставаться независимой и основатели уверяли, что они никогда не продадут её, не выйдут на биржу и так далее. И всё же продали.

И скандал подогревается сразу обоими пунктами — нарушением обещания оставаться независимой компанией и недовольством, что сотрудники не получили никаких денег от продажи компании.

Правда, Intuit уже анонсировал программу RSU для новых сотрудников и какие-то опционы они теперь получат, но, понятно, могли бы получить больше.

Но вот возникает вопрос — а за что они должны получить больше? К сожалению, за последние годы идею опционов практически извратили и сделали их частью зарплаты, практически гарантированной для более или менее квалифицированного сотрудника. Изначально опцион как право на покупку по низкой цене акций компании выдавался как компенсация риска сотрудника — он шел работать в компанию с неясным будущим, но интересной идеей, он соглашался работать за зарплату ниже рыночной и вот этот риск (конечно, намного меньший, чем риск основателей, которые могли вообще зарплату не получать и, как правило, вкладывались и работали на износ) компенсировался перспективой разбогатеть в случае успеха компании, к которому человек приложил значительные усилия. Но сейчас сотрудник приходит в компанию, вышедшую на биржу, на должность где-то в середине иерархии, серьезно повлиять на компанию он может только сознательной диверсией, — но при этом он получает какой-то небольшой опцион, а иначе будет воротить нос.

Mailchimp при этом всегда нанимал людей на рыночные зарплаты, не жалел бонусов и соцпакетов — то есть люди приходили работать на работу, ничем не жертвуя и никак не ущемляя себя. Почему они решили, что им, кроме зарплаты, еще должны часть компании? Меня поразила цитата из одного бывшего сотрудника — "Почему я должен работать без опциона, если я знаю, что они собираются продать компанию за кучу денег?". Ответ — "потому что тебе платят высокую зарплату и бонусы, тупой идиот", видимо, в голову не приходит.

Печально, конечно, это всё наблюдать.

Mailchimp и опционы

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