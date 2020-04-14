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Магнитные схемы снизят энергозатраты на тренировку нейросетей в десятки раз

14 апреля 2020 г., 17:15
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Исследователи из Инженерной школы Кокрелла при Техасском Университете в г. Остин нашли способ как сделать новое поколение нейроморфных компьютеров более энергоэффективным за счёт использования магнитных компонентов вместо традиционных кремниевых.

«Сейчас методы обучения ваших нейронных сетей очень энергоёмки, — сказала Джин Энн Инкорвиа (Jean Anne Incorvia), доцент кафедры электротехники и вычислительной техники в школе Кокрелла. — Наша работа может помочь сократить тренировочные нагрузки и затраты на потребляемую энергию».

Результаты исследований были опубликованы на этой неделе в журнале IOP Nanotechnology. Авторы установили, что при определенном взаимном расположении магнитных нанопроводников, действующих как искусственные нейроны, происходит естественное усиление их способности к конкуренции друг с другом, в которой выигрывают наиболее часто активируемые нейроны. Этот эффект, называемый латеральным или поперечным торможением (lateral inhibition), обычно достигается за счёт использования добавочных вычислительных ресурсов, что увеличивает расход энергии и повышает стоимость тренировки.

Инкорвиа утверждает, что открытый её группой метод уменьшает потребление энергии в 20–40 раз по сравнению с тренировкой стандартного алгоритма обратного распространения.

До сих пор авторы ограничивались рассмотрением взаимодействия только между двумя магнитными нейронами. Следующим шагом станет экспериментальная проверка сделанных выводов, а также их обобщение на массивы из многих нейронов.


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