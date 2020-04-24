Магнитные исследования делают гигантский скачок

24 апреля 2020 г., 18:05

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Исследователи, расширяющие границы магнитов как средства для создания более быстрой электроники, опубликовали свои доказательства концепции в журнале Science.

Университет Центральной Флориды является ведущим университетом в рамках проекта междисциплинарной исследовательской инициативы университетов (MURI), который финансируется за счет гранта Министерства обороны США в размере 7,5 млн. долл. Команда, исследующая методы создания машин, которые работают с триллионами циклов в секунду, включает Калифорнийский университет, Санта-Крус и Риверсайд, Университет штата Огайо, Университет Окленда (Мичиган) и Университет Нью-Йорка, а также другие.

Современные компьютеры используют ферромагнетики (того же типа магнитов, что и на вашем холодильнике) для линейного расположения двоичных единиц и нулей, которые обрабатывают и хранят информацию. Антиферромагнетики гораздо более мощные, но их естественное состояние, не проявляющее никакой измеримой намагниченности, затрудняет использование их свойств.

Лаборатория доктора наук Энрике дель Барко (Enrique del Barco) и сотрудников Калифорнийского университета, Национальной лаборатории сильного магнитного поля, Норвежского научно-технического университета и Северо-восточного университета Китая успешно преодолевают это естественное сопротивление с помощью электрических токов, проходящих через антиферромагнетики на наноуровне. Результаты являются новаторскими, поскольку они представляют собой доказательство концепции, показывающей, что антиферромагнитные устройства могут работать на терагерцой частоте, то есть, выполнять вычисления за триллионную долю секунды. Это не только имеет потенциал для всего, от систем наведения до коммуникаций, но и приближает устройства к тому, чтобы имитировать работу мозга.

«Сейчас мы видим, что работа на этом уровне возможна и выполнима», - сказал д-р дель Барко.

Следующие шаги потребуют тесного сотрудничества между теорией, экспериментом и группами материаловедения в рамках MURI. Создание устройств на наноуровне (с поперечными размерами менее половины микрона) требует фундаментального понимания соответствующих материалов. И теоретические, и экспериментальные исследования будут следовать этому доказательству концепции с целью поиска креативных способов уменьшения масштабов антиферромагнетиков.

Исследователи, расширяющие границы магнитов как средства для создания более быстрой электроники, опубликовали свои доказательства концептуальных результатов в журнале Science

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