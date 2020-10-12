 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 40 (1235)

27.09 - 04.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Магнитная лента: новая ёмкость для новой эры

12 октября 2020 г., 10:25
+11
голос

Магнитная лента: новая ёмкость для новой эры

Четыре десятка лет назад магнитная лента широко применялась в компьютерах для записи данных. Сегодня, в 2020 году её можно всё ещё встретить в большинстве датацентров по всему миру. Более того, благодаря обеспечиваемым ими высокой плотности записи и низкой себестоимости потребность в этих относительно медленных накопителях для приложений архивации и резервного копирования продолжает расти.

Сделать ленточные магнитные накопители ещё более вместительными, дешёвыми и долговечными обещает новый регистрирующий материал, который разработала группа профессора Синьити Окоси (Shinichi Ohkoshi) с химического факультета Токийского университета (Япония).

«Наш новый магнитный материал, так называемый эпсилон-оксид железа, особенно подходит для длительного цифрового хранения, — отмечает Окоси. — Когда данные записываются в него, магнитные состояния, соответствующие битам, становятся устойчивыми к внешним магнитным помехам. Мы говорим, что он обладает сильной магнитной анизотропией. Конечно, эта особенность также усложняет запись данных, но у нас есть новый подход и к этой части процесса».

Для облегчения записи исследователи воздействовали на полоски эпсилон-оксида миллиметровыми волнами в диапазоне частот 30–300 ГГц. В присутствии этих волн хорошо поглощающий их материал изменял поляризацию под действием внешнего магнитного поля, переключаясь между двоичными значениями бита 0 и 1. По удачному стечению обстоятельств процесс, описанный авторами в статье для журнала Advanced Materials, оказался и весьма энергоэкономичным.

Рофессор Окоси ожидает уже через 5–10 лет увидеть коммерческие продукты на базе своей технологии, причём, по его мнению, они будут превосходить сегодняшние ленточные накопители по ёмкости в 10 раз.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  