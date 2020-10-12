Магнитная лента: новая ёмкость для новой эры

12 октября 2020 г., 10:25

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Четыре десятка лет назад магнитная лента широко применялась в компьютерах для записи данных. Сегодня, в 2020 году её можно всё ещё встретить в большинстве датацентров по всему миру. Более того, благодаря обеспечиваемым ими высокой плотности записи и низкой себестоимости потребность в этих относительно медленных накопителях для приложений архивации и резервного копирования продолжает расти.

Сделать ленточные магнитные накопители ещё более вместительными, дешёвыми и долговечными обещает новый регистрирующий материал, который разработала группа профессора Синьити Окоси (Shinichi Ohkoshi) с химического факультета Токийского университета (Япония).

«Наш новый магнитный материал, так называемый эпсилон-оксид железа, особенно подходит для длительного цифрового хранения, — отмечает Окоси. — Когда данные записываются в него, магнитные состояния, соответствующие битам, становятся устойчивыми к внешним магнитным помехам. Мы говорим, что он обладает сильной магнитной анизотропией. Конечно, эта особенность также усложняет запись данных, но у нас есть новый подход и к этой части процесса».

Для облегчения записи исследователи воздействовали на полоски эпсилон-оксида миллиметровыми волнами в диапазоне частот 30–300 ГГц. В присутствии этих волн хорошо поглощающий их материал изменял поляризацию под действием внешнего магнитного поля, переключаясь между двоичными значениями бита 0 и 1. По удачному стечению обстоятельств процесс, описанный авторами в статье для журнала Advanced Materials, оказался и весьма энергоэкономичным.

Рофессор Окоси ожидает уже через 5–10 лет увидеть коммерческие продукты на базе своей технологии, причём, по его мнению, они будут превосходить сегодняшние ленточные накопители по ёмкости в 10 раз.

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