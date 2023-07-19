MacPaw створює підрозділ кібербезпекових продуктів Moonlock для комп’ютерів Apple

19 июля 2023 г., 17:35

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Компанія MacPaw, український розробник програмного забезпечення для очищення та оптимізації комп'ютерів Apple, повідомляє про створення підрозділу кібербезпекових продуктів Moonlock. Наразі це невелика команда, яка розосереджена по семи країнах і включає білого хакера, колишнього слідчого з кіберзлочинності тощо.

Першим кроком стане впровадження у флагманський продукт CleanMyMac X технології захисту від зловмисного програмного забезпечення Moonlock Engine. Остання сканує архіви, вкладення електронної пошти, диски, програми запуску та розширення на Mac, щоб нейтралізувати зловмисний код, перш ніж він завдасть шкоди.

MacPaw з головним офісом в Києві було засновано 15 років тому Олександром Косованом, який на той час був студентом «Київського політехнічного інституту». Першим продуктом компанії став застосунок CleanMyMac на macOS для очищення й оптимізації комп'ютерів Apple. Відтоді MacPaw перетворився на компанію з майже 500 співробітників. Її продуктова лінійка включає вже понад десяток продуктів, якими користуються більш як 30 млн людей по всьому світі. За даними MacPaw, станом на 2020 рік її продукти були встановлені на кожному п'ятому комп'ютері Mac.

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