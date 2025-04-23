IT-коаліція профінансувала закупки мережевого та енергетичного обладнання для Міноборони на 2 млн євро

23 апреля 2025 г., 8:15

Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість склала майже 2 млн євро.

Цього разу партнери передали: 3288 точок доступу різних моделей; 500 маршрутизаторів; 460 зарядних станцій із сонячними панелями; 872 телефони.

Це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, а також у лютому – на 7,5 млн євро.

Наразі до ІТ-коаліції, що підтримує ЗСУ, входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

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