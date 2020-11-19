Львовская EdPro представила систему видео-скрининга температуры с интеграцией в облако

19 ноября 2020 г., 11:25

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В Украине разработан первый сервис температурного видео-скрининга с интеграцией в облако. Продукт создала компания EdPro, облачный оператор GigaCloud разместил его на своих ресурсах, чтобы обеспечить стабильную работу и надежное хранение данных.

Как утверждают разработчики, система температурного видео-скрининга EdPro распознает до 30 тыс. лиц, в том числе и в масках, измеряет и показывает температуру тела со скоростью до одной секунды и с точностью примерно 97%. Расстояние измерения – до 1 м. Информация о результате измерения отображается на экране и дублируется голосом. При положительном результате загорается зеленая лампочка, при определении повышенной температуры – красная. Если система не может корректно измерить температуру, она сигнализирует об этом и просит снять маску, очки или головной убор.

Если устройство подключено к интернету, пользователь может получить доступ ко всем измерениям температуры с указанным временем измерения и фотографией. Дополнительно можно настроить получение сообщений в мессенджеры о посетителях с повышенной температурой, сформировать список избранных людей и получать уведомления о том, когда они приблизились к устройству.

«Температурный видео-скрининг – это важный продукт нашего сотрудничества со львовской компанией EdPro, – говорит Артем Коханевич, СEO GigaCloud. – Львовяне занимаются разработкой устройства, а серверная часть работает на нашей инфраструктуре. Гибкость облачной платформы GigaCloud обеспечивает стабильную работу устройства, надежное хранение баз данных лиц, систем управления сканером и статистики по замерам температуры. Используя этот девайс, каждый из нас может сделать пространство, в котором живет и работает более комфортным и безопасным».

Сканер прост в использовании и монтаже, что позволяет устанавливать его в любом месте: в учебных заведениях и детских садах, кафе и ресторанах, больницах, кинотеатрах и торговых центрах, офисах и на предприятиях.

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