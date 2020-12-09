Локализация, кареты и тыквы

9 декабря 2020 г., 18:05

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Чем отличается сервер Supermicro, собранный в Украине, от сервера Supercmiro, собранного в Нидерландах? Ничем, кроме сроков поставки.

А чем от них обоих отличается сервер Dell, собранный в Венгрии?

Качеством сборки? Нет. Дизайном и компонентами? Есть особенности, но без разительных отличий. Сервисными условиями? Возможно (но это не точно).

Есть ли смысл в «локализации серверов»? Речь не о производстве части компонентов в Украине и даже не о переносе сюда крупноузловой сборки (хотя местные сборщики ставят в серверы ровно то же, что не местные — стандартные серверные компоненты). Локализация сборки влияет на логистику, но сама по себе не порождает добавленную ценность для заказчика.

Что же тогда считать «локальным»?

Всё что делается для целесообразности решения: качественный анализ приложений, нагрузок и будущего сетевого окружения, примерку технологий к задачам, учет доступности компонентов и разумных альтернатив, особенно, если поджимают сроки. Подбирая уместные средства, поставщик оптимизирует затраты заказчика. Чем больше у него степеней свободы — тем лучше задаче. Напротив, любые необоснованные ограничения решения удорожают.

Серверный бизнес давно превратился из товарного в сервисный. Инструментарий меняется на глазах, все время появляются технологические новинки, индустрия уходит в программно-определяемые решения. Невозможно игнорировать отраслевую экспертизу и уповать на «магию бренда». Само не взлетит. Пусть маркетологи говорят, будто главное — из какого материала и кем сделан сервер. Для дела невзрачная карета, запряженная рабочими лошадками, лучше позолоченной тыквы с мышами.

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