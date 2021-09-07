Линейки материнских плат ASUS ROG, Strix, TUF Gaming и ProArt пополнилась моделями на чипсете AMD X570

7 сентября 2021 г., 13:05

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Компания ASUS объявила о пополнении серии материнских плат X570 моделями ROG Crosshair VIII Extreme, ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, TUF Gaming X570 Pro WiFi II и ProArt X570-Creator WiFi.

ROG Crosshair VIII Extreme выполнена в форм-факторе EATX, который подходит для сборки игровых ПК или систем для разгона. ROG Strix X570-E Gaming WiFi II объединяет важнейшие особенности ROG в стильную платформу для требовательных геймеров и энтузиастов. Сбалансированная TUF Gaming X570-Pro WiFi II готова к использованию в быстрых и бесшумных игровых системах. А ProArt X570-Creator WiFi предназначена для создателей контента, разработчиков и других профессионалов, которым для работы требуется безупречная стабильность и широкие возможности подключения.

Эти новые модели отличаются пассивным охлаждением чипсета, улучшенным энергопотреблением и более широкими возможностями для работы с сети. Некоторые модели также имеют поддержку интерфейса Thunderbolt 4 и функций разгона.

ROG Crosshair VIII Extreme и ROG Strix X570-E Gaming WiFi II поддерживают новую фирменную технологию Dynamic OC Switcher, предназначенную для тех, кто хочет получить максимальную производительность от процессоров AMD Ryzen при любых рабочих нагрузках. До недавнего времени ручной разгон процессора Ryzen означал увеличение до максимума тактовой частоты сразу всех ядер за счет потери возможности устанавливать более высокую тактовую частоту при малых нагрузках, что очень важно для общей отзывчивости системы.

Dynamic OC Switcher позволяет оверклокерам получить максимальную выгоду. Когда эта функция включена, совместимые материнские платы будут автоматически переключаться между максимальным повышением тактовой частоты при малых нагрузках с помощью технологии AMD Precision Boost Overdrive и выбранной пользователем максимальной тактовой частотой всех ядер в режиме ручного разгона. Dynamic OC Switcher также доступна на выпущенной ранее материнской плате ROG Crosshair VIII Dark Hero.

Поддержка BIOS FlashBack позволяет обновлять прошивку с помощью USB-накопителя даже при отсутствии процессора или памяти. Кроме того, программное обеспечение ASUS Q-Fan дает возможность пользователям вручную настраивать кривую вентилятора для достижения наилучшего баланса между уровнем шума и охлаждением. Улучшенному охлаждению также способствуют отдельные разъемы для подключения системы водяного охлаждения и гибридные разъемы для корпусных вентиляторов с регулировкой по ШИМ или напряжению.

Материнские платы обеспечивают исключительное качество звука благодаря использованию высококачественных аудиочипов и технологии двустороннего интеллектуального шумоподавления. Что касается эстетичности, то сочетание системы RGB-подсветки Aura Sync и разъемов для адресуемых светодиодных лент второго поколения с расширенными функциями автоопределения придает уникальный вид любой сборке.

Традиционно в ROG Crosshair VIII Extreme используются лучшие из когда-либо установленных на материнскую плату ASUS X570 компонентами. VRM-модуль имеет схему фаз 18+2 и оснащен 90-амперными силовыми модулями для чистого и эффективного питания 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 5950X. Охлаждение осуществляется с помощью пары больших алюминиевых радиаторов, соединенных тепловыми трубками для обеспечения быстрого и равномерного отвода тепла. Кованая алюминиевая крышка, защищающая интерфейсы ввода-вывода, не только добавляет плате эстетичности, но и является неотъемлемой частью радиатора VRM, увеличивая площадь поверхности для теплообмена. Радиатор для разъема M.2 в центре материнской платы оснащен 2-дюймовым OLED-дисплеем LiveDash, который отображает важную информацию о системе, например температуру и напряжение, или может выводить пользовательское изображение или анимацию. Crosshair VIII Extreme включает в себя все функции охлаждения и разгона, которые нужны энтузиастам. Точки измерения напряжения, элементы управления на плате, переключатели режимов и дисплей кодов ошибок Q-Code обеспечивают возможность мониторинга во время разгона.

Crosshair VIII Extreme может работать с максимум пятью SSD PCIe 4.0: одним под верхним радиатором для разъема M.2, двумя под нижним радиатором для разъема M.2 и еще двумя установленными вертикально на фирменной карте расширения DIMM. Близость SSD к радиаторам обеспечивает оптимальную температуру для стабильной работы. Каждый SSD легко фиксируется с помощью нового механизма Q-Latch.

Crosshair VIII Extreme предлагает широкий набор интерфейсов, в том числе 10G и 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Она оснащена двумя портами Thunderbolt 4, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с, а также разъемом DisplayPort для подключения монитора. Восемь разъемов USB 3.2 Gen 2 Type-A обеспечивают пропускную способность 10 Гбит/с каждый для работы с высокоскоростными периферийными устройствами, причем один из разъемов поддерживает технологию BIOS FlashBack для легкого обновления прошивки. На задней панели находятся кнопка Clear CMOS и аудиовыходы, включая S/PDIF. Также присутствуют внутренние выходы для максимум четырех разъемов USB 3.2 Gen 1 Type-A и двух разъемов USB 3.2 Type-C, а один из разъемов Type-C поддерживает технологию Power Delivery 3.0 для быстрой зарядки устройств с мощностью до 60 Вт.

Для пользователей, которые хотят реализовать мощные системы охлаждения, на Crosshair VIII Extreme доступны четыре стандартных разъема вентиляторов, две пары разъемов для помп и радиаторов, а также два разъема HydraNode, каждый из которых может выполнять подачу питания и мониторинг максимум для трех совместимых вентиляторов. Разъемы оснащены датчиками входа, выхода и потока жидкости, что позволяет пользователям контролировать состояние своих систем охлаждения. Пользователи также могут использовать дополнительные возможности персонализации благодаря трем разъемам для адресных RGB-лент второго поколения, стандартному четырехконтактному RGB-разъему и ARGB-разветвителю.

ASUS ProArt X570-Creator WiFi является первой материнской платой ASUS ProArt, использующей платформу X570. Она обеспечивает максимальную производительность и стабильность для пользователей, которые зарабатывают на жизнь с помощью своего ПК или рабочей станции: 3D-художникам, CAD/CAM-специалистам, авторам музыки и видео и даже разработчикам программного обеспечения.

Задняя панель ProArt X570-Creator WiFi оснащена двумя разъемами Thunderbolt 4 USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой технологии Power Delivery для зарядки с мощностью до 15 Вт, что обеспечивает возможность работы с аудиовизуальным оборудованием и высокоскоростными внешними накопителями. Задняя панель из нержавеющей стали имеет вход DisplayPort для обеспечения совместимости с дисплеями Thunderbolt, а также четыре разъема USB 3.2 Gen 2 и четыре разъема USB 3.2 Gen 1. Также присутствует дополнительный внутренний разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C для передней панели. Возможности подключения ProArt X570-Creator WiFi для работы в сети включают 10G и 2,5G Ethernet, а также WiFi 6E и Bluetooth 5.2.

VRM-модуль материнской платы имеет схему фаз 14+2, а разъемы питания ProCool II с полнотелыми контактами делают ее готовой к использованию с мощными процессорами Ryzen. Большие радиаторы расположены над силовыми модулями VRM, чипсетом X570 и тремя разъемами M.2, а наличие механизма Q-Latch позволяет устанавливать NVMe-накопители без использования дополнительных инструментов.

Модель ProArt X570-Creator WiFi украшают медные полоски, выделяющиеся на фоне черных элементов материнской платы. Пользователи могут изменять внешний вид своего компьютера с помощью подсветки: имеются три разъема для адресных RGB-лент второго поколения и один стандартный разъем для RGB-лент.

Что касается программного обеспечения, ProArt X570-Creator WiFi предлагается с ПО для удаленного мониторинга и управления ИТ-активами ASUS Control Center Express, а также программой ProArt Creator Hub, которая позволяет пользователям осуществлять мониторинг и оптимизацию системы, а также калибровать совместимые мониторы.

Материнская плата ROG Strix X570-E Gaming WIFI II развивает успех своей предшественницы, предлагая сочетание высококлассных компонентов, интеллектуального программного обеспечения и пассивного охлаждения чипсета на одной плате. VRM-модуль ЦП имеет схему фаз 12+4 и 8+4-контактные вспомогательные разъемы питания ProCool II.

Как и топовая материнская плата ROG Crosshair VIII Extreme, Strix X570-E Gaming WiFi II поддерживает фирменную технологию Dynamic OC Switcher, которая помогает пользователям максимально эффективно использовать процессор Ryzen независимо от рабочей нагрузки. Кроме того, встроенный дисплей для отображения кодов ошибок Q-Code, диагностические светодиоды и разводка слотов памяти по технологии OptiMem II помогают оверклокерам достичь максимальной производительности. Существует множество вариантов для охлаждения, включая пять разъемов для вентиляторов, а также отдельные разъемы для необслуживаемых СВО и разъемы для помп. Разъемы M.2 (PCIe 4.0) посередине платы и под радиатором чипсета поддерживают использование накопителей длиной до 110 мм и оснащены толстыми алюминиевыми радиаторами.

Интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивают простое подключение к новейшим маршрутизаторам и периферийным устройствам, при этом для тех, кто предпочитает проводное соединение, доступны разъемы стандартов 2.5G Ethernet и Gigabit Ethernet. На задней панели расположены семь разъемов USB 3.2 Gen 2 Type-A и один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C. Внутренние разъемы на плате помогут реализовать еще один разъем USB 3.2 Gen 2, а также два разъема USB 3.2 Gen 1 и четыре разъема USB 2.0. Присутствуют два разъема для адресуемых RGB-лент второго поколения и пара стандартных RGB-разъемов.

Чип кодека ROG SupremeFX S1220A со встроенным усилителем для наушников имеет соотношение сигнал/шум 120 дБ для обеспечения безупречного воспроизведения звука. Наличие двустороннего интеллектуального шумоподавления убирает фоновый шум и обеспечивает кристальную чистоту голосовой связи во время игр.

Материнская плата TUF Gaming X570-Pro WiFi II оснащена DrMOS VRM-модулем со схемой фаз 12+2 и 8+4-контактными вспомогательными разъемами питания ProCool. Большие алюминиевые радиаторы VRM и новый пассивный радиатор чипсета охлаждают как ЦП, так и чипсет X570, обеспечивая стабильную производительность без тротлинга. Основной слот PCIe, усиленный металлическим каркасом, и оба разъема M.2 подключены к шине PCIe 4.0 для обеспечения максимально доступной пропускной способности. Каждый разъем M.2 оснащен механизмом Q-Latch для легкой фиксации каждого SSD-накопителя на месте. Возможности подключения TUF Gaming X570-Pro WiFi II для работы в сети включают 2.5G Intel Ethernet, WiFi 6E и Bluetooth 5.2.

Кодек Realtek AL897 со встроенным усилителем для наушников и автоматическим обнаружением импеданса обеспечивает высококачественный звук при прослушивании музыки и игр. Наличие двустороннего интеллектуального шумоподавления обеспечивает кристальную чистоту голосовой связи во время игр или видеоконференций.

Пользователи могут персонализировать внешний вид своего компьютера на базе TUF Gaming X570-Pro WiFi II с помощью одного разъема для адресуемых RGB-лент второго поколения и двух стандартных RGB-разъемов. Четыре разъема для вентиляторов и отдельный разъем для необслуживаемых СВО позволяют с легкостью установить любую стандартную систему охлаждения.

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