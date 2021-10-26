Линейка мониторов Philips Momentum Designed for Xbox пополнилась устройствами с частотой 120 Гц

26 октября 2021 г., 15:15

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В линейке мониторов Philips Momentum Designed for Xboxмониторов Philips представлены новые модели 329M1RV (31,5 дюйма/80 см) и 279M1RV (27 дюймов/68,5 см), в которых реализована поддержка частоты обновления 120 Гц и технология HDR.

Монитор Philips Momentum 329M1RV сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, тогда как модель Philips Momentum 279M1RV сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 600. Плавный игровой процесс без разрывов и с максимальной производительностью также обеспечивает технология AMD FreeSync Premium.

Монитор Philips Momentum 279M1RV оснащён панелью IPS Nano, которая обеспечивает до 98% покрытия стандартной цветовой гаммы DCI-P3. В этой модель имеется порт USB-C, позволяющий передавать данные во время зарядки. Устройство совместимо с G-SYNC, что означает, что оно синхронизирует частоту обновления монитора с частотой обновления графической карты для более плавного игрового процесса.

В мониторах 329M1RV и 279M1RV имеется подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота и вращения, а также с возможностью управления кабелями. Кроме того, обе модели оснащены Ambiglow — технологией Philips, которая дополняет просмотр, создавая ореол соответствующего изображению на экране свечения за монитором.

Ещё больший эффект погружения создаёт технология DTS Sound, которая обеспечивает виртуальное объёмное звучание с богатыми басами, улучшенным качеством передачи диалогов и максимальным уровнем громкости без искажений.

Мониторы Philips 329M1RV и 279M1RV поступят в продажу в ноябре 2021 г по рекомендованной розничной цене 35999 и 28999 грн соответственно.

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