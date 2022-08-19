lifecell у другому кварталі збільшив дохід до 2,1 млрд грн, але отримав збиток

19 августа 2022 г., 13:35

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Оператор зв’язку lifecell підсумовує фінансові та операційні результати за другий квартал. Дохід компанії збільшився на 5.4% на річній основі – до 2,127.3 млн грн, переважно завдяки вищому доходу від роумінгу і передачі даних.

Між тим з квітня по червень lifecell зафіксував чистий збиток обсягом 27.4 млн грн, у порівнянні з 116.0 млн грн чистого прибутку рік тому. Причина збитку – знецінення активів, розташованих переважно на тимчасово окупованих територіях.

Показник EBITDA збільшився на 8.8% на річній основі – до 1,230.9 млн грн. У результаті маржа EBITDA зросла до 57.9% проти 56.1% в аналогічному періоді 2021 р. Це відбулося здебільшого завдяки впровадженим заходам контролю над витратами.

Капітальні інвестиції оператора знизилися на 33.3% до 659.0 млн грн.

Активна тримісячна абонентська база lifecell у другому кварталі зменшилася на 5.6% до 8.4 млн., переважно через виїзд людей за кордон під час війни в країні. Активна тримісячна абонентська база 4.5G користувачів зросла на 7% на річній основі й становила 76% від загальної кількості дата-користувачів станом на кінець кварталу.

Оператор lifecell продовжує демонструвати високий показник проникнення смартфонів в мережі, який на кінець звітного періоду становив 84,6%.

Активний тримісячний ARPU зріс на 1.1% в річному обчисленні та становив 82.8 грн. Водночас показник 12-місячного активного MoU зменшився за рік на 14% до 160.7 хвилин.

«У середньому близько 9% з майже 9 тисяч сайтів оператора тимчасово не працюють. Щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, наші інженери часом працюють в небезпечних умовах. Попри пошкодження обладнання та мільйонні збитки, lifecell продовжує інвестувати в розвиток мобільної мережі. Під час війни ми не припиняли модернізацію наявних базових станцій і будівництво нових у регіонах, де не було активних бойових дій. Станом на кінець червня по всій країні щодня працювало близько 82% магазинів lifecell. Ми обов'язково відновимо нашу інфраструктуру в усіх постраждалих регіонах країни, коли вони будуть звільнені», – каже Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.

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